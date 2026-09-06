Áries (21/03 - 19/04)O signo de Áries pode viver um período de renovação em hábitos e relações. Há espaço para mais proximidade emocional e conversas claras nas parcerias. Touro (20/04 - 20/05)O céu para o signo de Touro indica um bom momento para afinamento de interesses e renovação nas parcerias. Há espaço para trocas afetivas e intelectuais, com Vênus na área de relacionamentos e Mercúrio nas rotinas. Afeto e organização podem estabilizar vínculos. Gêmeos (21/05 - 20/06)O céu do signo de Gêmeos indica renovação na convivência familiar. Vênus traz leveza aos afazeres diários e Mercúrio favorece diversão e trocas intelectuais. É um bom momento para resgatar interesses comuns e criar novos motivos para se conectar. Câncer (21/06 - 22/07)O signo de Câncer pode vivenciar ajustes e renovação nas relações pessoais. Há espaço para expressar sentimentos e conversar sobre convivência com charme e abertura. É um bom momento para experiências agradáveis. Leão (23/07 - 22/08)Challenges podem levar a ajustes e renovação para o signo de Leão. A Lua Nova estimula novas formas de lidar com prioridades práticas. Vênus favorece aconchego e Mercúrio, conversas criativas. Virgem (23/08 - 22/09)A Lua Nova no signo de Virgem indica renovação pessoal e o céu favorece ajustes em relações. Vênus na área das ideias melhora a comunicação afetiva. Mercúrio no financeiro estimula decisões sobre dinheiro e planejamento, trazendo mais clareza ao casal. Libra (23/09 - 22/10)O signo de Libra pode ter um dia favorável ao autoaprimoramento e à renovação pessoal. A Lua Nova favorece encerrar padrões antigos. Mercúrio em seu signo e Vênus na área material elevam a autoestima e a busca por conforto. Escorpião (23/10 - 21/11)O signo de Escorpião pode viver um período de reflexões profundas, com a Lua Nova estimulando renovação nas amizades. Vênus em seu signo eleva o magnetismo e Mercúrio na área de crise favorece a introspecção e o autoaprimoramento. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, há chance de renovação nas parcerias com a Lua Nova, reorganizando responsabilidades para o relacionamento. Vênus pede revisão emocional e Mercúrio favorece conversas. Evite terceirizar decisões do casal. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica aperfeiçoamento nas relações e no trabalho. A Lua Nova favorece planos para o futuro. Há espaço para companheirismo e decisões objetivas em parcerias. Aquário (20/01 - 18/02)O signo de Aquário pode sentir uma redescoberta de recursos internos para renovar a vida. A Lua Nova favorece transformações pessoais e afetivas. No trabalho, há mais criatividade e leveza, e o relacionamento se beneficia de planos inspiradores. Peixes (19/02 - 20/03)O céu direciona o foco para a vida em comunidade, favorecendo ajustes interpessoais. Para o signo de Peixes, a Lua Nova nos relacionamentos renova o vínculo e estimula acordos. Vênus na área espiritual inspira e Mercúrio na área íntima aprofunda conversas.