Áries (21/03 - 19/04)Signo de Áries, o céu indica uma fase reflexiva que fortalece sua postura diante dos desafios. Com a Lua favorecendo a autocrítica e Vênus impulsando o carisma coletivo, pode ser um bom momento para interações em grupo. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica possibilidade de articulação de parceiros úteis na gestão prática da vida e novas oportunidades de conquistas materiais. Há chance de relacionamentos íntimos harmoniosos por meio de trocas criativas, com Vênus transitando pela área familiar. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica reflexões e ajustes na área profissional e possível eliminação de coisas desnecessárias. Pode ser um bom momento para novas trajetórias. Seja empático e cativante ao se comunicar, com Vênus entrando na área da comunicação. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, a segunda-feira aponta para um caminho de introversão e maturidade. Pode ser um bom momento para se posicionar de forma consciente e eficaz em relação aos desafios, com a Lua transitando na área espiritual-crise. Vênus entrando na área material sugere uma oportunidade para impulsionar a economia criativa. Leão (23/07 - 22/08)O céu indica que é tempo de renovação para o signo de Leão, sobretudo no que diz respeito aos relacionamentos sociais. Aproveite para se concentrar no que lhe traz prazer, nutrindo sua autoestima, com a chegada de Vênus ao seu signo. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, a semana sugere um bom momento para parcerias profissionais, com necessidade de ajustes para depurar a confiança. Cuide de suas emoções, desafios nessa área podem surgir. Libra (23/09 - 22/10)A semana indica que você, signo de Libra, pode se engajar mais em ações voltadas à saúde e bem estar. Valorize o apoio dos amigos, pois Vênus indica essa chance. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica que pode ser um bom momento para fortalecer seu círculo de confiança. O trabalho se torna agradável com o despertar de talentos e reconhecimento, graças a Vênus na área profissional. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica ajustes em relações pessoais e possíveis renovações de parcerias, especialmente na área familiar. Pode ser um bom momento para alinhar ambições e vocações, ganhando mais confiança na vida, com a entrada de Vênus na área espiritual. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica um tempo de revisões para renovar a rotina. Aproveite para exercer a autoanálise e fortalecer seu equilíbrio emocional, já que Vênus começa a transitar pela área íntima. Aquário (20/01 - 18/02)Para você do signo de Aquário, o céu da semana indica oportunidades para ajustar o orçamento de forma consciente focando nas atividades cotidianas e lazer. Tente valorizar as interações culturais e afetivas, há chance de os relacionamentos se tornarem mais prazerosos com Vênus se deslocando para essa área. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica um momento de reflexão para estruturar melhor os planos da vida doméstica. Há chance de tornar o dia a dia mais prazeroso e criativo, com a chegada de Vênus no seu cotidiano.