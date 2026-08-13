Áries (21/03 - 19/04)Para quem é do signo de Áries, o céu sugere que um desequilíbrio emocional pode ser despoletado por tensões envolvendo Vênus, Marte e Netuno. Situações que normalmente não incomodariam podem gerar reações exageradas. Evitar expectativas irreais e impulsividade na vida amorosa pode ajudar a manter a serenidade. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica um possível desafio ao lidar com contratempos, por conta da tensão entre Vênus, Marte e Netuno. Lembre-se de focar nas soluções, ainda que pareçam pequenas, em vez de esquentar a cabeça com os problemas. Cuidado com os relacionamentos no trabalho. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica um momento delicado na convivência devido à relação tensa entre Vênus, Marte e Netuno, intensificando a sensibilidade na comunicação. Evite transformar diferenças em conflitos e opte por uma postura mais diplomática para manter a harmonia nas relações. Câncer (21/06 - 22/07)O céu indica que o signo de Câncer pode ter desafios em equilibrar necessidades emocionais com responsabilidades, segundo a relação entre Vênus, Marte e Netuno. Pode ser um bom momento para estabelecer prioridades, dividir tarefas equitativamente e buscar acordos com pessoas próximas. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica um momento delicado na parte de comunicação de sentimentos e expectativas. Com Vênus, Marte e Netuno em aspecto tenso, é importante evitar prolongar discussões ou exagerar nas reações. Tenha em mente que um diálogo claro e empático é chave para facilitar o entendimento. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem nesta sexta-feira, o céu indica que atitudes impulsivas podem comprometer a estabilidade financeira. Será um bom momento para organizar pensamentos e emoções antes de tomar decisões importantes, agindo racionalmente e com planejamento. No âmbito amoroso, é recomendado pensar bem antes de assumir compromissos financeiros ou fazer gastos sem planejamento, fortalecendo a segurança do relacionamento. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica maior sensibilidade. As relações humanas podem ser desafiadas por reações imediatas e contradições. Talvez seja um bom momento para reduzir a exposição social e adotar uma postura mais discreta. Ponderar antes de agir pode evitar conflitos desnecessários. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica uma fase de desafio à autoconfiança com Vênus, Marte e Netuno tensionados. É um bom momento para ir mais devagar e respeitar suas limitações, para evitar danos materiais e à imagem pública. No relacionamento, pode ser mais sábio aguardar estabilidade do que pressionar por respostas imediatas. Sagitário (22/11 - 21/12)O cenário astral de hoje para o signo de Sagitário indica possíveis momentos de pressão, tanto emocional quanto prática, conforme sugerem os aspectos tensos entre Vênus, Marte e Netuno. Seja prudente com seus recursos e mantenha uma postura moderada e conciliadora com as pessoas. Nas relações de casal, há chance de desacordo nas prioridades. Mantenha a discrição e busque negociar para preservar a relação. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica uma fase de desafios no trabalho devido ao excesso de compromissos e tensões envolvendo Vênus, Marte e Netuno. Organizar a rotina e evitar estabelecer metas difíceis podem evitar estresse. Pode ser um bom momento para equilibrar o tempo entre vida profissional e afetiva. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica um dia de reflexões intensas. Especulações podem confundir seu raciocínio e atrapalhar a resolução de problemas. Tente manter uma postura pragmática. No campo amoroso, há chance de interpretações equivocadas criarem dúvidas. Aposte em atitudes que reforcem a confiança no relacionamento. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica que é momento de ter cautela com as finanças, especialmente em situações que despertem emoções fortes. Pense antes de investir ou comprar. No relacionamento, a chance existe de que o diálogo e a reflexão venham a preservar a estabilidade do casal.