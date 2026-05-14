Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica que deve haver limites saudáveis nos vínculos para não se criar relações abusivas. Avalie com imparcialidade e fique atento para não ser excessivamente permissivo. Touro (20/04 - 20/05)O céu indica desafios para o signo de Touro nesta sexta-feira, especialmente na área profissional. Há possibilidade de mudanças, por isso, seja estratégico e não reaja por impulso. Mantenha o equilíbrio. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, a sexta-feira pode trazer desafios à sua autoconfiança, especialmente em meio a mudanças. Busque olhar para essas situações como oportunidades de aprendizado. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica possíveis desafios nas relações sociais, com chances de questionamentos sobre a importância de certos laços. Buscar um momento de recolhimento pode ser útil para analisar a situação com imparcialidade, sem tomar decisões extremas que podem impactar amizades. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu mostra um desafio na área profissional e relacionamentos onde disputas de poder podem surgir. Mantenha a maturidade e o profissionalismo para evitar complicações. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica tensões relacionadas a surpresas do cotidiano que podem demandar uma pausa estratégica para uma avaliação imparcial. Aproveite para exercitar sua inteligência emocional, que pode ser a chave para soluções eficientes. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica um momento de ajustes na área financeira, podendo restringir gastos com lazer coletivo. Apesar disso, procure ver como uma chance de explorar alternativas. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião nesta sexta-feira, o céu indica desarmonia na área das relações íntimas, o que pode despertar um lado mais possessivo. Busque dar espaço aos outros para melhorar sua convivência. Sagitário (22/11 - 21/12)Sagitário, o céu indica uma sexta-feira desafiadora em termos de comunicação e rotina, com tensão entre Lua e Plutão. Evite reações precipitadas, o foco deve ser em abordagens práticas. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica que hoje pode ser um bom momento para disciplinar os gastos e buscar acordos na gestão de recursos. Mantenha a calma e planeje contra imprevistos financeiros. Evite tentações consumistas e repense antes de agir. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica um período de elevada carga emocional na área familiar. Descontentamentos podem surgir, porém canalizar as energias para superá-los é o caminho indicado. Converse e chegue a um acordo com os envolvidos. Peixes (19/02 - 20/03)O céu indica que o signo de Peixes deve optar por um perfil mais discreto e resguardar sua intimidade. Desavenças podem surgir devido à dificuldade de lidar com estresse exterior, tornando necessário ponderar antes de expressar suas ideias.