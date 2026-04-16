Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica um forte senso de oportunidade, potencializando momentos vantajosos. Porém, é importante exercitar a cautela para evitar riscos. No amor, dedicação e atenção extra às questões difíceis podem fortalecer o laço. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, a sexta-feira indica elevação de senso de propósito com a conjunção da Lua Nova e o Sol, transformando desafios em oportunidades. Cuidado com decisões precipitadas, a Lua em tensão com Plutão pede paciência. No amor, atenção aos detalhes da relação e ao bem-estar do par, sem stress com adversidades. Gêmeos (21/05 - 20/06)O céu indica que o signo de Gêmeos pode se sentir mais motivado a abrir a mente para novos horizontes graças ao seu dinamismo em redes. No entanto, ainda há chances de evitar revelar demais suas ambições, especialmente fora do seu círculo de confiança. Na área amorosa, pode ser um bom momento para demonstrar maior atenção à vida a dois e pensar no futuro do romance, lidando com suas necessidades. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o cenário aponta alta eficácia nos projetos profissionais. Evite urgências e busque progresso de longo prazo. No amor, há indicação de um momento propício para aprofundar os laços e fazer escolhas coerentes para o convívio afetivo. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, a conjunção da Lua Nova e do Sol indica um forte desejo de expansão e mais fé em si mesmo, gerando potencial para explorar oportunidades. Entretanto, a tensão lunar com Plutão sugere algum obstáculo à autoconfiança. Invista tempo e prudência no relacionamento amoroso, sem deixar as discrepâncias impactarem a convivência a dois. Dedique-se verdadeiramente aos sentimentos. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica que a resiliência será seu guia nos desafios, ajudando a manter-se firme em seus objetivos e a aprender com as experiências. Há chance de resgatar recursos interiores que podem ser essenciais em momentos de complexidade. Na área amorosa, é crucial priorizar o amor e fortalecer o relacionamento, sem alimentar receios. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica que é um momento de união e colaboração na área dos relacionamentos. Desafios podem surgir, mas trarão maturidade para realinhar expectativas. No romance, é aconselhável manter a calma e não deixar conflitos diários atrapalharem, pois há chance de desafios parecerem maiores do que são. Lembre-se de priorizar os interesses emocionais. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica um incremento na disposição para o trabalho e maior clareza sobre as melhores rotas para obter resultados. Vale a pena cultivar convivência harmoniosa no ambiente de trabalho e evitar posturas inflexíveis. No amor, há chance de identificar problemas facilmente, o que pode ser um bom momento para desenvolver autoconfiança e resolver questões cotidianas. Fortalecer os sentimentos é uma boa sugestão para este dia. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, a Lua Nova indica possibilidade de expansão de contatos e busca por novidades. Equilibrar momentos de prazer e responsabilidades é a dica do dia. Na área amorosa, uma gestão sincera pode tornar a relação mais autêntica. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica chances de melhorias expressivas na vida pessoal e no lar. Pode ser um bom momento para realizar mudanças positivas, mas fique atento para equilibrar os desejos mais ousados com as restrições financeiras. No amor, parece ser o momento de enfrentar desafios com responsabilidade e refletir sobre as necessidades do seu relacionamento. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica um fortalecimento das parcerias por meio do diálogo. Porém, é importante preservar informações pessoais e evitar revelar demais. No amor, Lua e Plutão sinalizam que pode ser preciso mudar formas de pensar e agir, reforçando os laços afetivos. Peixes (19/02 - 20/03)O céu aponta um dia de ação para o signo de Peixes, especialmente na área prática e material. Pode ser um bom momento para buscar lucros, mas cuidado com investimentos arriscados. Na esfera amorosa, a energia atual pede dedicação e sensibilidade. É válido se colocar no lugar do parceiro e enfrentar eventuais problemas com equilíbrio emocional.