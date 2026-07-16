Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, a sexta-feira indica um dia de busca por bem-estar e harmonia, especialmente em suas rotinas diárias. A lua e Vênus na área das rotinas sugerem uma satisfação no cotidiano. Porém, fique atento a possíveis reações emocionais intensas diante de desafios, devido à tensão com Urano e Marte. Touro (20/04 - 20/05)O céu indica que para o signo de Touro, há chance de expressar emoções com mais facilidade, estimulando as relações e fortalecendo a amizade. Porém, tenha atenção com gastos. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, a sexta-feira acena para uma atmosfera mais agradável em casa com Lua e Vênus na área familiar, indicando um impulso por conforto e bem-estar. Porém, há desafios pendentes que podem causar desconforto, graças à tensão com Urano e Marte. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, a sexta-feira sugere ser um bom momento para valorizar a comunicação e trocas afetivas, graças ao alinhamento entre Lua e Vênus. No entanto, possíveis desafios podem induzir a reações dramáticas, levando a se sentir vulnerável, devido à tensão entre Urano e Marte. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica possibilidade de pensamento criativo em benefício da gestão do dia a dia, com chance de economia e uso versátil dos recursos graças à Lua e Vênus na área material. Cuidado com o consumismo ligado à vida social por conta de Urano e Marte no campo das amizades. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um dia de destaque para o carisma pessoal e a experiência genuína dos sentimentos, com a Lua e Vênus presentes. No trabalho, atenção para não deixar a vaidade em excesso atrapalhar seu rendimento e seus contatos, já que há tensão com Urano e Marte na área profissional. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica que pode haver momentos emocionalmente difíceis, conforme Lua e Vênus se encontram na área de crise. Pode ser um bom momento para cultivar objetividade e avaliar situações sem drama. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica uma postura mais amigável e generosa hoje, especialmente na área das amizades. Aproveite para desfrutar de momentos sociais e coletivos, mas tenha cuidado para não se envolver em conflitos e preserve sua intimidade fora do círculo de confiança. Sagitário (22/11 - 21/12)Para Sagitário, o céu indica um bom momento para retomar a satisfação no trabalho e na vocação. Mantenha um ambiente agradável com os colegas, porém fique atento e evite que desavenças cresçam diante de pressões externas. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica um momento de harmonia interior que pode se refletir em atitudes empáticas e solidárias. Existe a possibilidade de sentir um ótimo otimismo em relação à vida. Lembre-se de lidar com o estresse da rotina diária. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu mostra um potencial para prazeres introspectivos e momentos em pequenos grupos. Esta conjunção entre Lua e Vênus pode indicar bem-estar com seus sentimentos, vida e consigo mesmo. Busque conexões verdadeiras e tome cuidado com excesso de exposição social, devido à tensão com Urano e Marte. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, a harmonia das relações é o foco da Lua e Vênus. Isso pode levar a um maior interesse em experiências culturais e afetivas. Tente aliviar o estresse em casa, pois há tensões com Urano e Marte na área familiar.