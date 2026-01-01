Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica momentos de tensão na área familiar e convivência desafiadora nesta sexta-feira. É um tempo para ajustes de expectativas e de evitar imposições. Busque acordos. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu aponta para expressividade emocional com a Lua Cheia na área da comunicação. Esse panorama pede sabedoria nas palavras e uma atitude conciliadora para lidar com possíveis conflitos. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica um momento de necessidade emocional por satisfação material. Há chance de gastos impensados, portanto a dica é exercer responsabilidade financeira. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica emoções intensas com a Lua Cheia. Profundas necessidades podem surgir e pede-se equilíbrio nas interações. O diálogo e ajustes são necessários. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, a Lua Cheia na área de crise pode trazer algumas fragilidades à luz, pondo em xeque o pensamento e o discurso racional. É uma fase de cuidado consigo mesmo, evitando reações excessivamente emocionais aos desafios. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica forte envolvimento social nesta sexta-feira. Porém, é importante moderar sua opinião para manter a harmonia. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu sugere alta produtividade, mas exige organização para não sobrecarregar. Diplomacia ajuda a equilibrar interesses. Sem pressa, tudo flui. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica um momento de introspecção, com a Lua Cheia apontando para suas crenças e valores. Grande chance de rever o sentido da vida, mas cuidado com ilusões que podem surgir. Sagitário (22/11 - 21/12)O céu indica que pessoas de Sagitário podem passar por momentos de emoções intensas e profundas. Isso pode trazer à tona desejos fortes e algumas fragilidades. Há chance de ser importante agir com discrição, sem criar expectativas grandes demais sobre os outros. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica fortalecer vínculos já existentes. Contudo, é crucial lembrar-se de não depositar expectativas elevadas em seus pares. Dê espaço e respeite as escolhas deles. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, a vida diária pede ajustes práticos e interpessoais. O foco e disciplina podem evitar distrações diante de desafios, podendo resultar em melhorias. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica um dia expansivo, especialmente em relação às atividades sociais e de lazer. Pode surgir desafios na interação com grupos, por isso, a recomendação é buscar a moderação para alcançar consensos.