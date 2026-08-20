Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica possíveis reflexões que fortalecem a relação e trazem novas perspectivas para o futuro. Porém, é recomendável cautela, evitando decisões impulsivas diante de desafios passageiros. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, a Lua em trígono com Júpiter, Saturno, Mercúrio e o Sol pode ser um sinal de que é um bom momento para profundas discussões sobre o futuro de suas relações. No entanto, a oposição entre a Lua e Urano indica que é aconselhável ter prudência com as finanças, evitando riscos desnecessários. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica que a parceria se tornará uma fonte essencial de apoio emocional, graças aos trígonos da Lua com Júpiter, Saturno, Mercúrio e o Sol. No entanto, evite atitudes radicais ou mudanças precipitadas na dinâmica do casal, conforme sugere a tensão Lua e Urano. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica a valorização do planejamento e iniciativas para otimização de recursos. A presença da Lua na área diária, em harmonia com Júpiter, Saturno, Mercúrio e Sol, favorece a organização e equilíbrio na convivência. Além disso, pode ser um bom momento para lidar com responsabilidades sem sentir-se estressado. Cuidado com a tensão Lua-Urano, ela pode interferir na qualidade da vida cotidiana. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica chances de momentos gratificantes na área social, o que pode ajudar a lidar com questões da comunidade. Fique atento a ideias radicais que podem não ser benéficas para você. Na área amorosa, pode ser um bom momento para fortalecer laços, porém, evite deixar opiniões externas gerarem instabilidade. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica uma fase em que a intimidade e as demandas domésticas ganham destaque. Aproveite para fortalecer as bases estruturais da sua vida e investir na convivência familiar, mas tente evitar mudanças abruptas que possam causar desconforto. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica uma valiosa oportunidade para acordos e decisões coletivas através da comunicação efetiva. Evite discussões desnecessárias, pois podem gerar desconforto e mal-estar. A dica é usar o diálogo para fortalecer os relacionamentos e metas comuns. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica força no pensamento estratégico que pode se fazer presente nas decisões práticas. Oportunidades são favorecidas, porém, é necessário cautela em investimentos de risco e ao assumir compromissos financeiros importantes. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, a Lua em harmonia com Júpiter, Saturno, Mercúrio e o Sol pode trazer mais confiança, favorecendo diálogos sinceros que fortalecem os laços. Entretanto, é importante ter inteligência emocional ao lidar com polêmicas, evitando confrontos impulsivos, devido ao desafio da oposição Lua-Urano. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica um momento de amadurecimento emocional e entendimento dos desafios da vida íntima. O apoio familiar poderá ser um forte aliado nesse processo. Áreas de conflito podem ser resolvidas com diálogo, então evite atitudes extremas. Aquário (20/01 - 18/02)O céu indica que para o signo de Aquário, parcerias e amizades ganham destaque, se revelando uma fonte significativa de suporte emocional. As indicações astrais apontam que é um bom momento para valorizar as boas conversas, embora seja fundamental distinguir os laços verdadeiros daqueles que são apenas superficiais. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, a lua em contato com Júpiter, Saturno, Mercúrio e o Sol destaca um comprometimento acentuado na área de trabalho, estimulando a aplicação do senso crítico em benefício dos objetivos. Fique atento para não se mostrar autoritário, prevenindo embates, como sugere o aspecto tenso entre Lua e Urano.