Áries (21/03 - 19/04)Signo de Áries, o céu indica que uma postura decidida pode acompanhar você, porém é prudente evitar radicalismos. Para dar um passo importante, amadureça suas ideias e lhes dê um sentido maior, a partir do momento que o Sol entra em sua área espiritual. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica maior sensibilidade hoje. Com a conjunção de Lua-Marte, evite explosões de temperamento que possam prejudicar o bom senso. Fortaleça-se por dentro, já que o Sol ilumina sua área íntima. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, a reunião da Lua e Marte indica possibilidade de estreitar laços com pessoas de forte personalidade. Um pouco de empatia e diplomacia pode ser essencial para manter a harmonia, principalmente com tensões envolvendo Saturno e Netuno no ar. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o encontro de Lua e Marte revigora o corpo e a mente, apontando para aumento da produtividade. O ingresso do Sol na área diária e de saúde traz mais força vital. Preste atenção aos cuidados antes de tomar decisões, considerando o desafio lunar com Saturno e Netuno. Leão (23/07 - 22/08)O céu indica uma conexão com pessoas vibrantes na área social para o signo de Leão nesta sexta-feira. Há chance de seu carisma aumentar e gerar a sinergia desejada. No entanto, não perca de vista suas responsabilidades pessoais. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, a combinação Lua-Marte sugere um bom momento para gerir a rotina e buscar objetivos e melhorias. O céu indica possibilidade de avanço na área familiar com a chegada do Sol. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica a importância de dar voz a todos na interação com as pessoas. O aprendizado deve ser valorizado, pois o Sol se aproxima da área da comunicação. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica uma proliferação de proatividade e determinação. Mesmo assim, é importante refletir para tomar decisões firmes, e evitar atropelos. Há chances de aperfeiçoamento na gestão de projetos, devido à entrada do Sol na área material. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o encontro Lua-Marte indica uma possível impulsividade. Esteja atento para evitar imprudências. O céu sugere que o cuidado consigo mesmo e o fortalecimento emocional são importantes com a entrada do Sol em seu signo. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica que é necessário cultivar mais autocontrole na gestão dos desafios. O aumenta a sua percepção sobre as melhorias necessárias. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica chance de sucesso em atividades em grupo, ressaltando a importância da cooperação. Pode ser um bom momento para valorizar amizades. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, sexta-feira indica chances de evolução na área profissional. Com a Lua e Marte em sintonia, é hora de usar a determinação para expandir horizontes. Cuidado com conflitos nas alianças, visto a tensão lunar com Saturno e Netuno.