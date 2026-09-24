Áries (21/03 - 19/04)O signo de Áries tem Lua e Marte em harmonia, favorecendo a superação de desafios e o fortalecimento das relações. Há disposição para criar movimento e novidade. Iniciativas simples podem devolver o entusiasmo à convivência. Touro (20/04 - 20/05)O signo de Touro pode sentir revigoramento pessoal, com comunicação assertiva e estimulante. Há chance de avançar em objetivos compartilhados. Vale usar a firmeza para motivar, não para comandar nas relações afetivas. Gêmeos (21/05 - 20/06)O céu indica que o signo de Gêmeos ganha praticidade e produtividade. Pode ser um bom momento para colocar ideias em ação e resolver pendências. No amor, a iniciativa e criatividade podem trazer uma sensação de progresso. Câncer (21/06 - 22/07)O signo de Câncer pode ter a coragem e a determinação realçadas pela Lua e Marte. Há espaço para buscar horizontes mais amplos e novas experiências afetivas. Vale propor mudanças e convidar quem se ama para um crescimento conjunto, valorizando decisões mútuas. Leão (23/07 - 22/08)O signo de Leão pode sentir garra e determinação com o trígono Lua-Marte. Há chance de superação de questões afetivas, fortalecendo relações. Vale revisar estratégias antes de agir para evitar repetir comportamentos que criaram desgastes. Virgem (23/08 - 22/09)O céu indica potencial de liderança para o signo de Virgem, com Lua e Marte favorecendo atividades em grupo. Há espaço para inspirar esforços coletivos. Vale compartilhar protagonismo e resultados, fortalecendo parcerias sem arrogância. Libra (23/09 - 22/10)O céu indica um momento oportuno para o signo de Libra resolver pendências e avançar em projetos. No trabalho, há maior disposição para agir, mas evite ansiedade por resultados imediatos. Nas relações, vale valorizar a parceria e o tempo conjunto. Escorpião (23/10 - 21/11)O signo de Escorpião pode ter o entusiasmo e a confiança estimulados por atividades em grupo. Há espaço para viver novas experiências com quem ama. Compartilhar interesses tende a fortalecer os vínculos afetivos. Sagitário (22/11 - 21/12)O signo de Sagitário pode sentir maior apoio familiar, com a Lua em trígono com Marte. Há chance de união para superar desafios. O companheirismo se fortalece ao focar em metas comuns, demonstrando afeto. Capricórnio (22/12 - 19/01)O signo de Capricórnio pode ter as parcerias estimuladas, com interações mais dinâmicas e conversas que viram ação, devido a Lua e Marte. É um bom momento para se engajar em atividades coletivas e valorizar os vínculos em prol de objetivos compartilhados. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica vitalidade e energia para os objetivos imediatos. Há espaço para organizar a vida prática e praticar exercícios. Apenas evite exigir que a pessoa amada acompanhe seu ritmo para preservar a cooperação. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, a espontaneidade aumenta, favorecendo atividades em grupo e programas animados. Há motivação para fortalecer a parceria. Aproveite para desfrutar a companhia sem esquecer compromissos.