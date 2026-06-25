Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica um dia de emoções intensas e necessidade de equilíbrio interno. Cuidado com impulsos, procure serenidade diante dos acontecimentos. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica uma sexta-feira de emoções à flor da pele, portanto, tente evitar discussões desnecessárias. Considerando a situação astrológica com Marte e Urano, é um momento para cultivar empatia e compreensão. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica desafios que podem gerar estresse e possíveis conflitos. É um bom momento para flexibilizar a postura, buscar relaxamento e cuidar da saúde. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica que as interações podem ficar tensas, graças à combinação lunar com Marte e Urano. Conter a agitação é essencial para lidar com o dia a dia. Pode ser um bom momento para atividades relaxantes para mente e corpo, pois a lua se alinha com Netuno. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica uma tendência a querer fugir do cotidiano, o que pode levar a negligenciar aspectos importantes. Fique atento ao seu bem-estar e ao ambiente doméstico. Uma rede de apoio pode ser útil. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, emoções mais fortes podem surgir e trazer conflitos. O céu aponta desafios nas relações com Marte e Urano em oposição. Tente não perder a calma, mesmo em meio a críticas, suavize a comunicação. Pode ser um bom momento para praticar gentileza e solidariedade, com a Lua formando trígono com Netuno. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu aponta a possibilidade de impulsividade devido a questões tensas envolvendo Lua, Marte e Urano. Isso pode prejudicar tanto seu patrimônio quanto sua comunicação e imagem. O ideal é ser ponderado e evitar instintos para manter o controle. Demarcar presença entre pessoas emocionalmente estáveis, é uma dica importante. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica emoções intensas que podem afetar as relações e a gestão de recursos. Invista em auto-observação e flexibilidade. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica potencial transbordamento emocional diante de desafios incontroláveis, irradiando para as relações enquanto a Lua adentra o signo oposto a Urano. Contudo, há chance de resgatar o equilíbrio interno e com o entorno. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu sugere um pouco de conflito entre o pessoal e o coletivo, com chances de atritos. Talvez seja um bom momento para procurar ambientes mais íntimos. Aquário (20/01 - 18/02)Para quem é do signo de Aquário, o céu indica algumas situações de competição. Mantenha a calma, evite atitudes impositivas e procure manter a empatia e solidariedade. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica que é hora de ter paciência e lidar com desafios com inteligência emocional, pois poderá ter a sensação de limitação de ações. Procure permitir-se um pouco de conforto e tranquilidade.