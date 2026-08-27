Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, a Lua Cheia acena para uma intensidade emocional aumentada em suas relações. Em contrapartida, a tensão com Urano, Sol e Mercúrio indica necessidade de cautela para não tirar conclusões precipitadas em situações de conflito. Nesse cenário, a casa pode ganhar destaque ao proporcionar equilíbrio graças à harmonia entre Marte e Lua, sugerindo que a intimidade pode ser uma força para solidificar vínculos. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica chances de intensificar seu engajamento com grupos. Vale a pena aproveitar esta fase para momentos de lazer, mas fique atento e escolha bem as companhias. Há o potencial de promover uniões e valorizar afinidades. Além disso, a área das ideias também é beneficiada, podendo ser um bom momento para conversas francas que fortalecem parcerias. Gêmeos (21/05 - 20/06)O céu indica disposição para o trabalho aos signo de Gêmeos nessa sexta-feira. Contudo, é importante o equilíbrio com descanso. Há chance de aproveitar o conforto material, juntamente com a chance de seguir com iniciativas seguras nos projetos e também no amor. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, a Lua Cheia pode acender expectativas altas na vida amorosa, por isso, é aconselhado manter a objetividade diante das situações. Pode ser um bom momento para construir acordos e investir na evolução do relacionamento, graças à harmonia da Lua com Marte. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica cautela nas demandas práticas e financeiras. É um bom momento para organizar prioridades e evitar gastos impulsivos, prezando pela economia. Há chance de situações de estresse por imprevistos, contudo, é crucial manter o autocontrole emocional. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica a necessidade de buscar equilíbrio entre suas necessidades e as das pessoas próximas, sem abrir mão de si mesmo. Esta é uma boa chance de incentivar a união fraterna e focar em metas comuns, fortalecidos pelo aspecto positivo entre Lua e Marte. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, a Lua Cheia sugere uma necessidade de otimizar a rotina e atenção à saúde. O clima tenso com Urano, Sol e Mercúrio ressalta a importância desse ajuste. Momentos de intimidade, reforçados pelo trígono Lua-Marte, contribuem para renovar a autoconfiança. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica que as discordâncias entre pessoas podem ficar mais notáveis. Isso pode exigir mais diplomacia e tato nas relações, especialmente nos grupos. Tende a ser um bom momento para buscar atitudes conciliadoras, favorecidas pelo trígono Lua-Marte, e reforçar a parceria e a confiança entre todos. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, a Lua Cheia sugere um forte anseio por intimidade e emoções acolhedoras. No entanto, é importante equilibrar esses desejos com as tarefas e responsabilidades cotidianas devido à tensão com Urano, Sol e Mercúrio. O laço com pessoas próximas tende a se estreitar com Marte no setor íntimo, favorecendo discussões profundas no relacionamento. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica maior espontaneidade na expressão de sentimentos e ideias, graças à Lua Cheia na área da comunicação. No entanto, deve-se evitar entrar em temas controversos. Os diálogos construtivos são a melhor escolha agora. As parcerias tendem a ser fortalecidas e decisões tomadas em conjunto parecem favorecidas. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, a Lua Cheia sugere um impulso para buscar conforto material, sendo prudente com gastos. Há chance de melhorar o equilíbrio da convivência com acordos práticos, aproveitando suas habilidades. É relevante manter as finanças estáveis, mesmo com o desejo de satisfação imediata. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, a Lua Cheia indica um desejo maior de expressar sentimentos. Contudo, uma certa tensão com Urano, Sol e Mercúrio sugere a necessidade de mais adaptação nas relações pessoais. Pode ser um bom momento para aproveitar a interação social, com Marte indicando oportunidades de fortalecer laços e relaxar mais.