Áries (21/03 - 19/04)A tensão entre Lua e Mercúrio mostra a necessidade de equilibrar demandas pessoais e coletivas, sem deixar que uma anule a outra. Mantenha o critério ao expor sua vida e com gastos sociais. O lar e os vínculos familiares oferecem acolhimento nesta fase. Touro (20/04 - 20/05)Lua e Mercúrio em tensão destacam conflitos entre priorizar desejos ou deixá-los de lado para atender exigências familiares, o que pode gerar frustração e atritos. Preserve sua autonomia e busque acordos na divisão das responsabilidades. Gêmeos (21/05 - 20/06)A comunicação fica vulnerável com a tensão entre Lua e Mercúrio, pedindo moderação e diplomacia para que as diferenças não comprometam a convivência. Compense sendo útil e eficiente na organização das tarefas diárias. Câncer (21/06 - 22/07)As demandas sociais e os gatos com lazer tendem a aumentar com o final de semana, exigindo planejamento para evitar prejuízos, como alerta a tensão entre Lua e Mercúrio. Os amigos leais se tornam um apoio afetivo importante. Leão (23/07 - 22/08)O critério e a prudência são testados, pois a Lua e Mercúrio tensionados podem levar a falhas de avaliação. Mesmo tendo segurança sobre seus propósitos, pondere os prós e contras antes de tomar decisões relevantes. Aprenda com os erros e siga firme. Virgem (23/08 - 22/09)As áreas de comunicação e crise se encontram tensionadas pelo encontro entre Lua e Mercúrio, abrindo espaço ao pessimismo e à exposição das fragilidades. Trabalhe a autoconfiança e adote uma postura discreta ao lidar com o coletivo. Libra (23/09 - 22/10)A tensão entre Lua e Mercúrio destaca falhas de estratégia na condução das tarefas, pedindo reflexão sobre a viabilidade das suas ações. Mantenha as finanças organizadas, pois segurança material oferece apoio, como indica a harmonia entre Lua e Júpiter. Escorpião (23/10 - 21/11)Com a Lua em seu signo em tensão com Mercúrio na área profissional, é hora de avaliar sua satisfação em relação as atividades do dia a dia e também o rendimento obtido. A insatisfação vem à tona, mas pode ajudar a refletir sobre mudanças futuras. Sagitário (22/11 - 21/12)Inquietações marcam o dia e despertam questões existenciais, devido à tensão entre Lua e Mercúrio entre os setores de crise e espiritualidade. Seus medos parecem maiores que os desafios. Priorize atividades que restaurem sua serenidade. Capricórnio (22/12 - 19/01)Lua e Mercúrio tensionados despertam o lado crítico da sua personalidade, causando desgastes sociais. Evite julgar as pessoas ao seu redor, pois nessa fase as impressões tendem a ser superficiais e falhas. Colocar-se no lugar do outro ajuda a melhorar as relações. Aquário (20/01 - 18/02)Diferenças de opinião e disputas de espaço fragilizam parcerias, já que Lua e Mercúrio estão tensionados entre o setor do trabalho e dos relacionamentos. Valorize a diversidade e respeite pontos de vista distintos para tornar a convivência enriquecedora. Peixes (19/02 - 20/03)O equilíbrio emocional se mostra essencial para fazer boas escolhas, como alerta a tensão entre Lua e Mercúrio. Busque estabilidade, prazer e apoio de pessoas confiáveis para manter o bem-estar.