Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica que buscas pessoais podem encontrar obstáculos externos, gerando frustrações. Saiba equilibrar suas necessidades individuais com as coletivas, cultivando o diálogo para estabelecer acordos. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica um dia de contraste entre obrigações profissionais e necessidades emocionais. Busque equilibrar mente e emoções, fortalecendo relações afetivas. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica que pode ser um momento de maior tensão emocional e menor autoconfiança, com chance de dispersão e procrastinação. Mantenha o foco! Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, a sexta pode ser turbulenta: o céu indica possíveis insatisfações que irão levar você a refletir sobre seus valores. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica que pode haver conflitos de interesse nas relações, possíveis ressentimentos e planos pessoais em xeque. É importante buscar equilíbrio e caminhos de convergência. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica questões sentimentais a resolver que podem trazer fragilidade. Contudo, é um bom momento para aprender com os desafios. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica que podem surgir conflitos no grupo social, principalmente por ressentimentos antigos. Ao invés de se concentrar nesses problemas, tente entender como melhorar sua postura para aprimorar seus relacionamentos. Escorpião (23/10 - 21/11)Nesta sexta-feira, o céu indica que o signo de Escorpião deve buscar um equilíbrio entre trabalho e descanso, evitando que o estresse prejudique suas relações. Pode ser um bom momento para usufruir de momentos de prazer e garantir seu bem-estar. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu nesta sexta-feira sinaliza emoções à flor da pele, que podem impactar na fala. O melhor é se resguardar até se sentir equilibrado. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica que pode ser o momento de frear o consumismo e buscar satisfação além do material. Aproveite para encontrar prazer em atividades alinhadas com suas vocações. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica que diferenças e conflitos pessoais podem surgir. A Lua e Vênus, cruzando a área dos relacionamentos, sugerem algumas tensões. Fique tranquilo e promova a harmonia na convivência, inclusive com pessoas mais próximas. Peixes (19/02 - 20/03)Para você do signo de Peixes, o céu indica a valorização da empatia e gentileza no dia a dia e a prática de autocuidado para fortalecer-se diante de desafios. É importante avaliar os acontecimentos com racionalidade, pois sua intuição pode estar abalada.