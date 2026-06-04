Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica que as amizades autênticas serão valorizadas, provocando uma transformação em seu olhar sobre o mundo. Surge um alerta para controlar impulsos consumistas. Touro (20/04 - 20/05)O céu indica chances de realizações para o signo de Touro, especialmente na área profissional. A segurança emocional deve ser reforçada, tornando leve o manejo de desafios cotidianos na vida afetiva. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica que sexta-feira pode ser um bom momento para confiar na intuição e reconhecer oportunidades positivas em sua vida. Preste atenção para evitar mudanças extremas, tendo em vista a tensão com Marte na área de crise. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o encontro entre Lua e Plutão na área íntima, aliado ao contato com Sol e Urano na área de crise, indica um fortalecimento na habilidade de investigação. Isso pode ser um bom momento para entender desafios e formular estratégias. Evite exposição social excessiva. Leão (23/07 - 22/08)O céu indica que para o signo de Leão é um momento de aprofundamento dos vínculos interpessoais e fortalecimento da confiança mútua, graças ao encontro entre a Lua e Plutão na área dos relacionamentos. Tal momento facilita a amizade, mas exige atenção na gestão das responsabilidades. Virgem (23/08 - 22/09)O céu indica mudanças na rotina para o signo de Virgem com um toque inovador, graças ao encontro entre a Lua e Plutão na área cotidiana. Este pode ser um bom momento para dinamizar o dia a dia e se destacar no ambiente de trabalho. Evite agir impulsivamente frente a inquietações emocionais, um cuidado devido a Marte tensionado na esfera espiritual. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica que a sexta-feira será de transformações sociais importantes. Oportunidades e desafios podem surgir, então evite agir impulsivamente. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica necessidade de lidar com questões claras ligadas ao passado. Momento de fortalecimento emocional na área familiar. Evite confrontos desnecessários em seus relacionamentos. Sagitário (22/11 - 21/12)O céu indica para o signo de Sagitário uma maior capacidade argumentativa, podendo haver diálogos profundos. Mesmo com desafios diários, tente conter a impulsividade. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica que criatividade e astúcia podem ajudar na administração diária dos seus recursos, graças à harmonia entre Lua e Plutão na área material e os aspectos favoráveis com Urano e o Sol na área das rotinas. Evite disputas de poder. Aquário (20/01 - 18/02)O céu para o signo de Aquário indica um magnetismo e uma profundidade emocional que podem favorecer muito a sua imagem diante dos grupos com os quais convive. Esse ambiente é gerado pela harmonia entre Lua e Plutão em Aquário, além dos trígonos de ambos com Urano e o Sol na área social. Entretanto, tente controlar a agressividade em casa por conta da tensão com Marte na área familiar. Peixes (19/02 - 20/03)Peixes, o céu indica um dia para empregar sua capacidade analítica na superação de desafios. Confrontar e mudar padrões limitantes pode ser positivo, mas tome cuidado ao compartilhar suas preocupações por conta de um ambiente tenso na comunicação.