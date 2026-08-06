Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica que conversas sinceras e abrangentes podem ser estimuladas, trazendo novas perspectivas para a vida. Há chance de reforçar os laços em seus relacionamentos e amizades, valorizando a diversidade cultural e de pensamento. Touro (20/04 - 20/05)Nesta sexta-feira, o céu indica que pode ser um bom momento para o signo de Touro promover mudanças estratégicas no trabalho. Há possibilidade de otimizar a gestão das finanças e dos demais aspectos da vida com uma visão inovadora. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o dia marca a busca por liberdade e renovação. O céu indica chances de novas oportunidades surgirem a partir do coletivo. Pode ser um bom momento para explorar o novo e alinhar-se ao seu eu autêntico. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica que é um momento de libertação de antigos padrões limitantes. Isso possibilita lidar com desafios de forma aberta e adaptável. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, a sexta-feira traz estímulo para renovar as relações sociais e gerar novas conexões. O céu sinaliza a possibilidade de trocas emocionalmente transformadoras e sintonia na área de ideias e relacionamentos. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica uma possível expansão criativa na área profissional. Novas maneiras de lidar com as responsabilidades diárias podem surgir, agregando dinamismo e tornando o ambiente mais gratificante. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, este momento parece propício para transformações e redefinições no modo como você percebe a vida e suas relações. O céu indica que a interação entre Luna e Urano na área espiritual estimula uma grande mudança interna. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu sugere que romper com antigos condicionamentos emocionais pode abrir caminho para encarar desafios por novos ângulos. Será um bom momento para repensar estratégias voltadas à própria cura e ao fortalecimento de vínculos sinceros. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica que parcerias podem se renovar e fortalecer. A conexão entre Lua e Urano dá estímulo a novidades que revigoram a relação e preparam os parceiros para enfrentar desafios. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, a conjunção entre Lua e Urano indica que se adaptar a novas demandas é essencial para manter o dia a dia organizado. É um ótimo momento para encontrar soluções criativas para desafios práticos, especialmente no trabalho, devido à forte conexão com Vênus e Plutão. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, sexta-feira promete criatividade e pensamento fora da caixa. Fortaleça a espontaneidade em seu relacionamento ao compartilhar experiências diferentes e afetivas. Peixes (19/02 - 20/03)O céu indica que, para o signo de Peixes, esta sexta-feira pode ser um bom dia para investir na vida a dois. A presença marcante de Lua e Urano na área familiar sugere um ambiente mais acolhedor e emocionalmente estimulante.