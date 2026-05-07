Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica um bom dia para fortalecer amizades sinceras e motivadoras. Pode ser o momento para se expressar com cautela, especialmente porque a Lua minguante tensiona a comunicação. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica oportunidades para avançar na carreira com criatividade e inovação. Cuidado com o que revela sobre si, aja com estratégia. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu sugere um forte impulso para renovação, especialmente na área espiritual. A intuição se destaca, mas ponderação e planejamento são essenciais em momentos de mudança. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica possibilidade de cura e renovação afetiva. Pode ser um bom momento para autoafirmação do poder pessoal. Mantenha a diplomacia no trato humano, o céu sugere desafios com Mercúrio e Sol. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu sugere um aprofundamento nas parcerias graças ao encontro de Lua e Plutão. Isso pode conduzir a vínculos mais genuínos e criativos, fortalecidos ainda mais por Vênus e Urano. Adaptações podem ser necessárias, já que a Lua Minguante se contrapõe ao Sol e Mercúrio. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um momento de maior percepção sobre transformações cotidianas. O pensamento criativo e inovador pode ser um bom aliado, mas busque acordos com as pessoas ao seu redor. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica um dia favorável para construir conexões poderosas em meio a grupos. Pode ser um bom momento para promover mudanças coletivas, desde que com mente aberta e otimista. No entanto, é importante evitar riscos desnecessários. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica uma forte conexão com suas raízes culturais. Aproveite para refletir sobre seus padrões de comportamento familiares e domésticos. Sagitário (22/11 - 21/12)O céu sugere uma sexta-feira de descobertas para o signo de Sagitário. Em meio a conversas transformadoras, há chance de se criar fortes conexões empáticas. No entanto, recomendamos cautela e prudência. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu sugere uma mudança na perspectiva sobre a área material. Podem surgir oportunidades de ganhos com ideias inovadoras, mas é importante evitar atitudes precipitadas. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o dia promete uma grande transformação pessoal, com um toque de fortalecimento do amor e próprio e valorização do potencial criativo. Tome um tempo para se cuidar e evitar contatos sociais, pois o dia pode ser um pouco estressante. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes nesta sexta-feira, o céu indica a necessidade de enfrentar desafios e romper com limitações. Um momento de introspecção pode ajudar a despertar suas potencialidades, graças ao alinhamento com Vênus e Urano. Evite tomar decisões importantes devido à tensão da Lua Minguante com Sol e Mercúrio.