Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica uma certa fragilidade emocional. Em vez de sofrer por desafios e revés, pode ser um bom momento para tirar lições e buscar desenvolvimento pessoal. Touro (20/04 - 20/05)O céu aponta que o signo de Touro pode ter desentendimentos no meio social com a tensão entre Lua e Vênus. É uma boa ideia ser discreto, tanto pessoalmente quanto online. Valorize a companhia de quem é maduro e tem inteligência emocional graças ao alinhamento positivo de Júpiter e Lua. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica que questões profissionais e domésticas podem causar estresse e gerar conflitos. No entanto, equilibrando tarefas e momentos de lazer, é possível restaurar a tranquilidade e a autoconfiança. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, é crucial cultivar o equilíbrio interno e fortalecer suas energias. Isso porque a tensão entre Lua e Vênus sugere a necessidade de evitar a absorção emocional excessiva. Reserve um tempo para atividades introspectivas, conectando-se com suas vocações e experimentando prazeres únicos, graças à harmonia entre Júpiter e a Lua. Leão (23/07 - 22/08)O céu indica possíveis excessos financeiros para o signo de Leão nesta terça-feira. Há chances de endividamento, então controle seus gastos e priorize recursos alternativos, como sugere a harmonia entre Lua e Júpiter. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um momento de instabilidade emocional que pode levar a confrontos nos relacionamentos, principalmente por ego abalado. Atitude amigável tende a suavizar tensões e facilitar a comunicação. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o dia pode apresentar desafios associados a emoções e demoras. No entanto, é possível quebrar esse ciclo com uma postura prática e otimista. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica que pode haver desafios no campo social, com possíveis dificuldades para encontrar a harmonia nas relações. Tente não deixar o ego assumir o controle e exercite a empatia. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, a terça-feira pode ser um dia de altos e baixos emocionais. O céu indica que você pode ter dificuldades para lidar com questões cotidianas, então evite tomar decisões importantes em momentos de vulnerabilidade. Capricórnio (22/12 - 19/01)O dia para o signo de Capricórnio pode ser marcado por fragilidades e tendências ao drama, sugerindo a importância de cuidar das palavras. Há chance de valorizar a companhia de pessoas de confiança e conselhos de vividos. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica que suas emoções podem estar direcionando seus gastos, por isso, tente reduzir custos. Pode ser um bom momento para encontrar alegria nas atividades diárias e em grupo, conforme indicado pela Lua e Júpiter. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica desafios emocionais na convivência e nos temas importantes. A empatia, a gentileza e os prazeres compartilhados podem ajudar a superar esses obstáculos.