Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica revitalização da vida familiar nessa terça-feira. O convívio harmonioso com os entes queridos e uma rotina doméstica prazerosa podem ser favorecidos. Touro (20/04 - 20/05)No signo de Touro, a terça-feira traz uma comunicação harmoniosa e persuasiva. Há chances de melhorias ao lidar com pessoas no cotidiano e o céu indica sucesso nas negociações. Gêmeos (21/05 - 20/06)A terça-feira para o signo de Gêmeos pode ser favorável para pensar sobre formas criativas de ganhar dinheiro e cuidar do corpo. Uma Lua Nova indica um bom momento para planejar o crescimento do seu patrimônio. Câncer (21/06 - 22/07)Signo de Câncer, a Lua Nova no céu indica possibilidade de renovação dos seus projetos e reafirmação da autoconfiança. Pode ser o momento para explorar o potencial das ideias e destacar seu talento e carisma. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, esta terça-feira pode ser um novo começo. Os desafios do dia têm potencial para mudar velhos padrões e abrir novos caminhos. O céu indica que uma forte vontade pode se manifestar, impulsionada pelo encontro de Lua Nova, Sol, Mercúrio e Júpiter em uma área de crise. Preste atenção nos seus momentos de introspecção. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica renovação nos laços de amizade. Existe a possibilidade de resgate de afinidades e descoberta de novas potencialidades. Aproveite para fortalecer sua rede de apoio. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica que existe um momento de renovação nas suas metas de carreira, oferecendo oportunidades promissoras. Invista em formação na sua área de atuação. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica expansão de horizontes e possibilidade de aprender algo novo. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica que é momento de conexão íntima e fortalecimento emocional. Na área privada, possível aprimoramento nos relacionamentos, além de foco nas ambições e patrimônio. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica um bom momento para harmonizar e compartilhar interesses em seus relacionamentos. Há chances de um trabalho coletivo ser bem-sucedido em suas atividades grupais. Aquário (20/01 - 18/02)O signo de Aquário experimentará uma fortaleza no cotidiano com a Lua Nova e o encontro, fortalecendo a rotina e promovendo bem-estar em casa e no trabalho. Fique atento à saúde e ao entorno. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, a terça-feira indica um dia de jovialidade e socialização. A Lua Nova aponta para momentos prazerosos e troca de experiências enriquecedoras, com a contribuição do Sol, Mercúrio e Júpiter.