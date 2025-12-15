Áries (21/03 - 19/04)O céu indica que o signo de Áries pode ter um dia cheio de iniciativas ágeis e abordagens competitivas na área profissional. Recomenda-se cautela para evitar precipitações. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica que pode ser um bom momento para sair da zona de conforto e ampliar seus horizontes. Em meio a isso, compartilhar teus pensamentos e conhecimentos pode ser importante. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma chance de focar em metas e desejos pessoais. Pode ser um bom momento para avançar em conquistas significativas. Porém, é crucial distinguir as verdadeiras oportunidades das ilusões. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica uma maior espontaneidade e fraternidade nos relacionamentos, valorizando as ações coletivas. Conflitos podem surgir, então é recomendado equilibrar os ânimos. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu sugere aumento de disposição no dia a dia decorrente da movimentação de Marte na área de saúde. Porém, prudência é necessária para evitar impulsividades que possam levar a conflitos. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica que há chance de destaque social e gosto por causas coletivas. Aproveite para estimular a cooperação e união em seu meio. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica dinamismo na área familiar. É um bom momento para sair da rotina e otimizar recursos, atuando de forma assertiva, mas sem ser autoritário. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica que pode ser um bom momento para suas ideias. Este ciclo impulsionado por Marte pode abrir oportunidades e evidenciar sua assertividade, gerando impacto em quem está ao redor. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, Marte na área material indica um período de maior senso prático e resistência, que será útil frente a demandas mais exigentes do que o usual. Porém, tome cuidado com impulso financeiro que pode levar a gastos acima do limite. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o trânsito de Marte indica um período de conquistas e disposição para alcançar objetivos. A ideia é fortalecer o corpo e equilibrar energias, minimizando agressividade. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário nesta terça-feira, o céu indica uma grande motivação para enfrentar desafios e superá-los graças a Marte. Porém, atenção à impulsividade que pode levar à agressividade no trato humano e ações precipitadas, disciplina e planejamento são fundamentais. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica um período mais ativo em suas redes de amizade, com o objetivo de colaborar em causas comuns. Tenha moderação caso ocorram conflitos.