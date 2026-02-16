Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica um aumento da fraternidade beneficente para a autoestima e vínculos cotidianos, fomentando um ambiente favorável às parcerias. Tal contexto sugere alegria em experiências coletivas e apoio conjunto para superar obstáculos. Touro (20/04 - 20/05)O céu indica que para o signo de Touro pode ser um momento favorável profissional e financeiramente, com chances de sucesso em projetos e maior criatividade. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica que pode ser uma boa fase para explorar novos caminhos e ideias, além de favorecer estudos e desenvolvimento de novos projetos. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica chances de superar desafios. A Lua Nova, em harmonia com Marte, Sol, Vênus e Júpiter, abre novas possibilidades. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica a importância das parcerias nas áreas de amizades e trabalho. Há chance de receber suporte dos amigos e aprender com colegas de trabalho. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, terça-feira parece promissora na área profissional. Com a Lua Nova em harmonia com Marte, Sol, Vênus e Júpiter, você pode aprimorar seu desempenho e aproveitar oportunidades. As parcerias são essenciais para aumentar a produtividade. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica um espírito animado e desejoso de novas vivências. Pode ser um bom momento para combinar aprendizado com atividades sociais. Pequenas viagens podem ser favoráveis, assim como desfrutar dos afazeres diários. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, a terça-feira pode favorecer a vida privada e cotidiana. É um bom momento para cuidar da casa e aproveitar a companhia de quem lida diariamente. As atividades rotineiras podem ganhar mais qualidade. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica um aumento na amizade na interação social. Pode ser o momento ideal para propor acordos que melhorem a gestão da casa e projetos profissionais, principalmente os iniciantes. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu aponta uma chance de progresso na vida prática, com movimentos mais dinâmicos e prosperidade. Poderá haver um bom momento para cuidar da saúde, fortalecer o corpo e manter uma boa alimentação. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica um dia de generosidade e simpatia no relacionamento com as pessoas, o que favorece trocas criativas e enriquece a convivência e as interações online. Há chance de estreitar laços. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica uma fase de renovação interna e em seus relacionamentos. Isso pode trazer grandes melhorias para sua vida íntima e relação com entes queridos. Unam-se para superar desafios.