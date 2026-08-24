Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica um período propício para maior atenção ao bem-estar. Há chance de incremento nos hábitos saudáveis e melhora na organização do dia a dia. Pode ser um bom momento para entendimentos no trabalho. Nas relações afetivas, o momento sugere ajustes para uma convivência mais equilibrada. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, a presença de Mercúrio na área dos prazeres indica um bom momento para atividades culturais e interações sociais. Vale a pena exercitar o intelecto e explorar sua criatividade. O céu sugere momentos de lazer repletos de conversas estimulantes e descontraídas que podem renovar a sintonia nos relacionamentos. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma chance de fortalecer o diálogo e o convívio com quem divide a casa. Aproveite para estabelecer acordos e planejar a rotina para um ambiente mais harmonioso. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica um bom momento para aprimorar os processos intelectuais e comunicativos. As áreas de estudo e articulação com pessoas cheias de boas ideias estão favorecidas. Aproveite para fortalecer associações valiosas e maiores entendimentos sobre projetos futuros. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica um bom momento para atenção com as finanças. Mercúrio e Sol alinhados na casa material sugerem revisão dos gastos e refinamento de investimentos. Avalie poupar para o futuro, mesmo que exija cortes. Decisões conscientes são favorecidas, especialmente sobre patrimônio e objetivos compartilhados em casal. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um período de fortalecimento pessoal graças à chegada de Mercúrio. Pode ser um bom momento para focar no desenvolvimento de interesses pessoais e minimizar críticas nos relacionamentos. Com mais compreensão e menos crítica, você inspirará acolhimento e expressará melhor seus sentimentos. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, a conjunção de Mercúrio e o Sol em sua área de crise pode indicar um momento crucial de renovação. É hora de deixar para trás o que não contribui mais para o seu crescimento pessoal. Autoconhecimento é chave agora: é importante reconhecer seu valor e reforçar seu amor-próprio. O céu sugere que diálogos profundos podem fortalecer a confiança em suas relações e abrir caminho para uma convivência mais matura. Escorpião (23/10 - 21/11)Ótimo dia para o signo de Escorpião interagir intelectualmente nas redes, pois Mercúrio na área das amizades se junta ao Sol. Expectativa de conversas estimulantes e contato com a cultura nos próximos dias. Tem potencial para ser um conselheiro, mas lembre-se de escutar. Compartilhar interesses e ouvir bem é a dica. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, a terça-feira aponta a chance de uma experiência profissional enriquecedora. O céu indica que com Mercúrio transitando por essa área, a segurança em decisões pode crescer. Apostar na sensibilidade pode trazer diferenciais notáveis. Além disso, conversas sobre o futuro e projetos prometem ser fortalecedoras. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o encontro de Mercúrio e Sol na área espiritual indica expansão mental valorizando trocas de experiências com pessoas de objetivos parecidos, o que pode resultar em alianças valiosas. Podem surgir oportunidades ligadas a vocações e fortalecimento de afetos. Aquário (20/01 - 18/02)Signo de Aquário, a entrada de Mercúrio na sua área íntima e o encontro com o Sol podem indicar um período de reflexões profundas. Pode ser um bom momento para deixar as frustrações de lado e fortalecer a autoestima. Fique próximo de quem te faz bem e abra-se para o diálogo. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica que a chegada de Mercúrio na área dos relacionamentos favorece momentos intelectualmente estimulantes com pessoas próximas. Pode ser um bom momento para buscar acordos e trocar ideias, fortalecendo parcerias e relações pessoais.