Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, a terça-feira apresenta perspectivas de ser bem produtiva para rotinas diárias. O céu indica a possibilidade de sua vida se organizar melhor, impactando positivamente seu humor e das pessoas ao redor. Tente expressar sua fraternidade, pois há chances de receber o mesmo em troca. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica que praticar empatia pode facilitar o entendimento dos outros. Há chance de estreitar laços sociais e profissionais com seu charme e inteligência. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos nesta terça-feira, o céu indica disposição para lidar com a vida familiar e tarefas do dia a dia, num contexto de otimismo e generosidade. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica que pode ser um dia de facilidade na comunicação e grande impacto sobre as pessoas graças ao aspecto entre Lua e Júpiter. Use palavras com sabedoria e tenha sensibilidade ao abordar temas delicados. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, pode ser um bom momento para resolver dilemas financeiros. O céu aponta para uma grande chance de fazer boas escolhas nos aspectos materiais. Aproveite para valorizar parcerias e unir talentos. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica chances de progresso em projetos graças a colaborações, com a lua e Júpiter proporcionando ótimas chances de interação pessoal. Procure gerir os deveres diários de forma agradável. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica uma fase favorável para superar desafios no trabalho e aumentar oportunidades profissionais. Ser sociável pode trazer contatos úteis. Escorpião (23/10 - 21/11)O céu para o signo de Escorpião indica ações motivadas pelo interesse coletivo, o que pode despertar colaboração e fraternidade no seu convívio. Estar disposto a ajudar pode beneficiar seu ambiente familiar. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica que há possibilidade de seu tato criativo favorecer o desempenho no trabalho, ao reconhecer oportunidades, graças a Lua e Júpiter. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, os céus indicam um bom momento para articulações interpessoais. Trocas intelectuais e a combinação de talentos podem trazer eficácia em suas ações. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, esta terça-feira sugere um dia animador para melhoria das atividades diárias, tanto em casa como no trabalho. A configuração entre Lua e Júpiter indica possibilidade de expansão de perspectivas. Além disso, o encontro de Marte, Sol, Mercúrio e Vênus pode valorizar ainda mais sua autenticidade. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes nesta terça, o céu indica uma postura mais sociável, tornando suas interações prazerosas e estimulantes. Confie em si para superar desafios, considerando a harmonia entre Marte, Sol, Mercúrio e Vênus.