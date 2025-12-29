Áries (21/03 - 19/04)Na terça-feira, o céu indica que o signo de Áries demonstra suas habilidades em lidar com a vida prática, favorecendo uma abordagem inovadora para seus recursos. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo do Touro, o céu indica ampliação dos horizontes alinhados com suas ambições. Aproveite as oportunidades de aprimoramento, até mesmo por meio dos estudos. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica que é um bom momento para uma reflexão interna. Avalie os desafios passados e permita-se vislumbrar um futuro cheio de boas transformações. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica a possibilidade de parcerias produtivas e criativas. Tais uniões podem trazer um senso de propósito comum. Valorize a capacidade individual de cada um. Leão (23/07 - 22/08)O céu indica que pode ser um bom momento para o signo de Leão mostrar suas habilidades na organização dos afazeres do dia a dia, tornando a rotina mais prazerosa e eficaz. Talento criativo à tona, aproveite para otimizar os recursos. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica momento favorável para vivenciar novas experiências, expandindo seus horizontes. Sair da zona de conforto pode ser muito positivo. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, a terça-feira indica um momento propício para mudanças e reestruturação emocional. Há possibilidade de superação de situações desafiadoras, especialmente na área íntima. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica um momento estimulante para a comunicação e o trabalho em conjunto em direção aos objetivos em comum, valorizando as diferenças que podem complementar-se de maneira ousada. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, a terça-feira promete melhorias na rotina e uso criativo de recursos materiais. Articule ações inovadoras com quem divide o dia a dia. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica uma fase social criativa, com a chance de conhecer lugares diferentes e expandir seus círculos. Possível bom momento para investir em atividades de lazer em grupo. Aquário (20/01 - 18/02)Para Aquário, o dia favorece a integração familiar, trazendo sentimentos de bem-estar e cooperação diante de desafios. Há chance de ideias inovadoras surgirem conforme se está disposto a novas perspectivas, como indica o encontro Lua-Urano. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica que a comunicação será uma forte aliada nos relacionamentos. O apoio mútuo em prol de objetivos comuns pode ser mais fácil hoje.