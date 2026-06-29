Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica destaques na socialização, com chances de novas oportunidades. Pode ser um bom momento para criar conexões profundas e eliminando laços superficiais. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica uma expansão na relação com o lar, com possíveis melhorias domésticas e resolução de questões antigas, trazendo cura emocional. Há chance de um contraste entre a vida pessoal e a carreira exigindo ajustes. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos nesta terça-feira, indica-se um momento de enriquecimento intelectual e de relacionamentos. O céu aponta para um aprendizado profundo, onde o diálogo será um forte aliado. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica expansão na área financeira com a entrada de Júpiter. Há chance de a intuição ser forte aliada na gestão material. Contudo, evite se dominar pelo desejo de poder, devido à oposição com Plutão. Leão (23/07 - 22/08)O céu indica que para o signo de Leão, a entrada de Júpiter traz uma fase de crescimento pessoal e renovação de perspectivas. É chance de alimentar otimismo e cultivar propósito. O trígono com Netuno reforça esse cenário. É importante evitar disputas de poder e apostar em emoções inteligentes. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica chances de superar desafios, transformando-os em oportunidades. Permite-se mesmo uma tocante renovação interior. Ajustes na rotina e saúde podem ser necessários. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica ampliação do círculo social graças à movimentação de Júpiter. Esse movimento pode trazer novas oportunidades e estreitar laços. Contudo, desafios podem fazer repensar alguns papéis, com a oposição de Plutão. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica expansão de ambições e possibilidades de crescimento na carreira com o ingresso de Júpiter na área profissional. No entanto, pode ser necessário fazer ajustes importantes entre trabalho e família. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, Júpiter aponta para uma busca significativa, conectando-se com o infinito e a fé, especialmente em interação com Netuno. Mantenha conversas profundas, mas tente evitar polêmicas. Capricórnio (22/12 - 19/01)O céu indica que o signo de Capricórnio pode ter aumento da percepção emocional e mais aproveitamento em oportunidades ligadas a suas metas com a chegada de Júpiter na sua área íntima. Reforçar a empatia e evitar jogos de poder nas relações pode ser benéfico, dada a relação com Netuno e a oposição a Plutão. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica chance de expansão nas parcerias, com possibilidade de encontros para o alcance de metas em comum. Esteja aberto para trocas sensíveis e procure melhorar suas atitudes. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica que terça-feira, pode ser um bom momento para dar atenção à rotina, com Júpiter fomentando motivação e percepção aguçada na gestão doméstica e profissional, ajudado pelo estímulo intuitivo e sensível de Netuno.