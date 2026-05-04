Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica agilidade mental, o que pode auxiliar em decisões práticas. A comunicação se mostra forte, sendo útil ao lidar com gestões colaborativas. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica uma maior conexão com sua essência e metas alinhadas às suas vocações nesta terça. Pode ser um momento para explorar aprendizado e desenvolver estudos. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica um mergulho reflexivo em questões importantes, sugerindo maior compreensão e evolução pessoal. É um bom momento para também aprender com os desafios e fortalecer estratégias. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, há uma indicação de que as amizades podem ser fontes importantes de conhecimento e amadurecimento. Valorizar a expressão autêntica e a escuta nos relacionamentos, além das trocas intelectuais, pode ser positivo. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, a conjunção de Sol e Mercúrio indica uma mente estratégica no ambiente profissional, favorecendo a transformação de ideias em ações efetivas. Incentiva uma comunicação clara, enriquecendo discussões e facilitando acordos. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, terça-feira aponta expansão dos horizontes pessoais. O céu indica que pode ser uma boa oportunidade para valorizar novas experiências e conhecimentos. Práticas meditativas podem guiar para alinhamento pessoal. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica um dia propício para explorar suas necessidades internas, com chances para abrir conversas sinceras com quem confia. Este momento pode trazer à tona fragilidades e desejos, criando uma sensação de cumplicidade. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, há chances de a terça-feira 05/05 ser um bom momento para interações e negociações, graças à conjunção Sol-Mercúrio. Poderá haver um maior envolvimento em entender diferentes perspectivas, o que pode conduzir à resolução de conflitos. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, a terça-feira promete dar um up na organização mental que deve refletir nas rotinas do dia a dia. Prevê-se uma comunicação assertiva e bons acordos no ambiente de trabalho. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica uma postura colaborativa em relacionamentos grupais, com uma comunicação afiada que facilitará a troca de ideias. Este pode ser um bom momento para estabelecer novos contatos. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica que a comunicação clara e assertiva no lar pode promover harmonia e entendimento entre todos. Pode ser um bom momento para alinhar interesses e necessidades. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica que a expressão de ideias e sentimentos pode estar em alta, o que favorece a comunicação e desperta empatia. Oportunidades de aprendizado e evolução podem surgir durante diálogos e debates.