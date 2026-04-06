Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica que a sensibilidade está em destaque nesta terça-feira, abrindo espaço para reflexão e crescimento nas metas pessoais. O sincronismo com o Sol pode elevar a autoestima, gerando decisões mais coração-centradas, mas Marte e Mercúrio sugerem cautela. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica um dia de emoções intensas necessitando de introspecção, favorecendo a cura emocional e compreensão dos desafios graças à conexão entre Lua e Sol. Pode ser um bom momento para evitar a exposição social e mal entendidos com amigos, por conta da tensão com Mercúrio e Marte. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma predisposição ao diálogo e trocas afetivas, graças à Lua na área dos relacionamentos e sua harmonia com o Sol na esfera das amizades. Pode haver pressão ligada às responsabilidades, com tensão entre Mercúrio e Marte na casa profissional. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica uma busca acentuada por conforto e segurança, com a Lua favorecendo a gestão do cotidiano e bem-estar. Fique atento, pois imprevistos podem resultar em confusão mental e impulsividade. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica uma terça-feira propícia para valorizar as amizades e participação em causas coletivas ligadas aos seus princípios. Lembre-se de manter sua individualidade, evitando invasões inoportunas, diante da tensão lunar com Mercúrio e Marte na área íntima. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um dia favorável ao fortalecimento dos laços familiares e íntimos, sugerindo uma postura acolhedora com as pessoas que aprecia. Evite a impaciência e saiba lidar com momentos de estresse. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, esta terça-feira pode ser marcada por oportunidades de diálogo e entendimento na área dos relacionamentos, com um clima propício para acertos emocionais. No cotidiano, tenha atenção à gestão das rotinas e evite agir sem planejamento. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica uma elevação na disposição para tarefas práticas e uma gestão eficaz dos recursos. Todavia, cuide do gerenciamento financeiro devido à tensão planetária. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica uma ampliação da sensibilidade ao lidar com grupos. Isso pode tornar as pessoas mais confortáveis em sua presença. Ao mesmo tempo, sugere que aliviar conflitos e estresse na área familiar seja uma boa estratégia. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica uma maior consciência sobre os próprios desafios emocionais, incentivando um processo de cura e introspecção. Pode ser um bom momento para revigorar os laços com a família. Contudo, tenha cautela ao expressar insatisfações, por conta da tensão com Mercúrio e Marte. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica um bom momento para fortalecer laços de amizade e se comunicar de maneira inspiradora. O momento pede atenção extra às finanças. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, a terça-feira é um momento de autoconfiança nas metas de carreira por conta da sinergia entre ambições e autovalorização. Pode ser um bom momento para aprimorar estratégias frente aos desafios, especialmente com Mercúrio e Marte indicando atenção.