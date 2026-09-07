Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, há entusiasmo e momentos prazerosos no social. É um bom momento para cercar-se de pessoas que tragam amadurecimento e consistência aos planos. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica melhorias no lar e na convivência. Há espaço para redimensionar tarefas e construir segurança. Com maturidade, afeto e organização podem guiar as relações. Gêmeos (21/05 - 20/06)O signo de Gêmeos pode ter ideias promissoras e se comunicar com entusiasmo. Há chance de fazer planos ousados com a pessoa amada. Saturno favorece realismo, por isso, vale escutar críticas construtivas para aprimorar decisões. Câncer (21/06 - 22/07)O signo de Câncer pode ter prosperidade financeira e ganhos. O céu indica otimismo para projetos de longo prazo. Há espaço para conversas sobre planejamento e segurança material. Leão (23/07 - 22/08)O céu indica que a Lua e Júpiter no signo de Leão fortalecem emocionalmente e apuram seu senso de oportunidade. Há espaço para confiança ampliada e demonstrações de afeto. Valorize interações com pessoas maduras. Virgem (23/08 - 22/09)A conjunção Lua-Júpiter pode ampliar a percepção de desafios e oportunidades para o signo de Virgem. Há chance de ver possibilidades onde antes só havia obstáculos na relação. Os trígonos com Saturno pedem paciência e foco no longo prazo. Libra (23/09 - 22/10)O signo de Libra tem um dia favorável à sociabilidade e a experiências interessantes. A Lua e Júpiter beneficiam a interação social; vale buscar companhias maduras para o amadurecimento dos vínculos. Escorpião (23/10 - 21/11)O signo de Escorpião pode ter ideias ampliadas para o desempenho profissional, com chance de estruturar planos de curto a longo prazo. No âmbito afetivo, há espaço para conversas sobre o futuro e o crescimento em parceria. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, a união de Lua e Júpiter amplia perspectivas, estimulando planos ambiciosos. Há espaço para amadurecimento e para transformar entusiasmo em compromisso no relacionamento. Pense no futuro. Capricórnio (22/12 - 19/01)O signo de Capricórnio pode sentir mais confiança na vida privada e em projetos pessoais. Desafios se transformam em oportunidades de amadurecimento, especialmente com responsabilidades claras. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, há oportunidades para fortalecer o círculo social hoje. Conversas profundas com Lua e Júpiter favorecem a cumplicidade e o amadurecimento em relações. Há espaço para planos mais maduros. Peixes (19/02 - 20/03)A gestão da vida cotidiana pode ter ações prósperas com Lua e Júpiter. Para o signo de Peixes, melhorias na convivência e acordos afetam a vida afetiva. Planejamento e disciplina trazem fluidez.