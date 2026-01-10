Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica que é um bom momento para ser seletivo socialmente, reservando interesses pessoais. Evite entrar em controvérsias sobre temas de impacto coletivo. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica que dividir responsabilidades pode ser um desafio, com potenciais conflitos de poder. Tente lidar com isso de maneira ética e respeitosa. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, este domingo traz desafios no cotidiano que exigem habilidades emocionais fortes e resiliência. O céu indica que é preciso encarar tudo com imparcialidade e planejar ações futuras. Câncer (21/06 - 22/07)A Lua e Plutão apontam a necessidade de equilíbrio entre vida social e privada para o signo de Câncer. Pode ser hora de checar se sua imagem pública combina com suas intenções reais. Fique alerta a persuasões externas. Leão (23/07 - 22/08)O céu sugere para o signo de Leão um domingo de atenção com os relacionamentos, especialmente na área familiar. Resolve situações do passado que podem estar afetando o presente. Virgem (23/08 - 22/09)O céu indica que, para o signo de Virgem, é um momento de cautela nas conversas e trocas de ideias. As situações podem estar mais tensas, podendo desencadear controvérsias ou rupturas. As pessoas deste signo podem sentir suas palavras carregando um peso extra, por isso, é bom pensar duas vezes antes de emitir críticas. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica que se deve redobrar a atenção com assuntos financeiros, evitando gastos impulsivos e dívidas desnecessárias, principalmente na área social. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica desafios no ambiente doméstico que podem mexer com as relações em longo prazo. Evite os embates e procure suavizar o clima. Mudanças são sempre complexas para todos. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica que podem emergir temas sensíveis nas conversas de hoje. Pondere antes de emitir opiniões e aceite críticas de forma construtiva. Capricórnio (22/12 - 19/01)Hoje, o signo de Capricórnio pode se deparar com desafios ao dividir recursos e participar de atividades sociais. É essencial moderar os gastos e escolher bem suas companhias. Aquário (20/01 - 18/02)O céu indica que pode ser um bom momento para o signo de Aquário reavaliar prioridades e estratégias na área do trabalho. Evite se sobrecarregar e cuidado com posições que possam resultar em críticas. É indicado romper com padrões negativos. Peixes (19/02 - 20/03)No signo de Peixes, o céu indica que seus valores e ideais podem passar por uma revisão. Desafios podem surgir, mas lembre que recuar diante do complexo pode ser uma estratégia para se aperfeiçoar.