Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica um momento de equilíbrio emocional e eloquência na comunicação neste domingo. Pode ser um bom momento para iniciar projetos e estudos que ampliem seu horizonte. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica um bom momento para lidar com dinheiro e investimentos. Use seu bom senso e veja as oportunidades que surgem. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o encontro entre Sol e Lua indica equilíbrio emocional para encarar oportunidades e desafios, ampliando sua visão sobre os eventos. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica um domingo de serenidade diante de questões complexas e desafios. Com a chegada da Lua Nova, pode ser um bom momento para fechar ciclos e iniciar novos capítulos na vida, vendo cada acontecimento como aprendizado. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica um cenário positivo no âmbito das amizades, com a Lua e o Sol favorecendo o resgate de afinidades e renovando laços fraternos. Valorize o coletivo e faça da união uma força em prol do bem comum. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica que uma visão ampliada pode beneficiar sua carreira. Aposte na proatividade para aproveitar as chances, principalmente na sua área de trabalho com a reunião do Sol e da Lua. Este pode ser um momento propício para investir em novos projetos. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica viver experiências transformadoras que o tiram da zona de conforto, trazendo aprendizado e amadurecimento. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica um fortalecimento interior, que pode trazer mais confiança para seguir suas ambições e expressar seus desejos, especialmente aqueles que trazem novas experiências, na fase da Lua Nova. Enfrentar desafios pode resultar em uma purificação emocional. Sagitário (22/11 - 21/12)O céu indica um bom momento para o signo de Sagitário fortalecer parcerias e empreender em esforços coletivos, principalmente em projetos iniciais. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o encontro entre Sol e Lua indica um bom dia para fortalecer relacionamentos de trabalho e avançar em projetos coletivos em início de formação. Fique atento à sua saúde. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica que relações sociais e culturais ganham destaque, podendo trazer renovação ao círculo de amizades. A Lua Nova sugere a chance de explorar novos caminhos e prazeres. Peixes (19/02 - 20/03)Para Peixes, o céu indica que assuntos familiares estão em destaque, trazendo um sentimento de bem-estar no ambiente doméstico. Aproveite a Lua Nova para renovar laços e restaurar relações.