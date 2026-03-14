Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica um bom ambiente nas redes sociais e diversão neste domingo. Entretanto, há chance de algumas dificuldades para gerir os recursos materiais, podendo levar a riscos imprudentes. A dica é cultivar prudência Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica que um toque de criatividade pode ajudá-lo a superar desafios financeiros. No entanto, brigas podem surgir ao dividir tarefas, o que demandará jogo de cintura. Gêmeos (21/05 - 20/06)O céu de domingo para o signo de Gêmeos indica prazeres em uma boa companhia, compartilhando afinidades culturais. Contudo, o dia pode trazer desafios no cotidiano, exigindo equilíbrio e resiliência. Câncer (21/06 - 22/07)No domingo, o signo de Câncer terá um dia agradável em termos de vida privada. Devido ao sextil Lua-Vênus, o céu indica que você pode sentir prazer ao se dedicar a tarefas e pessoas próximas com carinho. Mas atenção: imprevistos podem acontecer, principalmente na relação com outros, por causa da quadratura Lua-Urano. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica um aumento do seu carisma com a Lua e Vênus em conjunção. Isso favorece momentos agradáveis em grupo, porém, na presença de conflitos, a intolerância pode crescer. Portanto, atue de forma racional e diplomática. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um domingo favorável para equilibrar trabalho e lazer, cultivando bem-estar emocional. Embora possam surgir desafios que possam causar estresse, manter a imparcialidade e analisar a situação antes de agir pode ser benéfico. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, a criatividade e o carisma podem ser destacados hoje, proporcionando momentos de prazer. Porém, cuidado com impulsos relacionados a desejos materiais, que podem levar a gastos desnecessários. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica um domingo prazeroso e criativo. Atente-se aos desafios na área familiar e procure manter a serenidade. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica uma tendência de harmonia na esfera afetiva e nos lazeres culturais neste domingo. Mas fique atento, pois discussões em grupo sobre temas polêmicos podem se intensificar. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o constelação aponta um momento em que o conforto material ganha destaque, porém, cuidado com gastos e impulsos generosos que podem causar perdas. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica uma busca por estímulos na expressão afetiva e criativa, além da interação social, graças à Lua e Vênus. Porém, há chance de surgirem demandas complexas que pedem uma abordagem introspectiva. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica um domingo favorável para cuidar da saúde emocional e lidar com tarefas pendentes que possam contribuir para uma melhor qualidade de vida. A criatividade pode ser uma forte aliada nessa jornada. Desafios podem surgir como testes de autoconfiança, pedindo resiliência.