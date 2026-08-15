Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o encontro entre Lua e Vênus indica um momento propício para afeto genuíno e intimidade. No entanto, o céu sugere moderação nas expectativas, respeitando o ritmo e os limites das relações, devido à tensão com Netuno e Saturno. Touro (20/04 - 20/05)O signo de Touro indica uma vontade de proporcionar mais aconchego e bem-estar no dia a dia. Pode ser um bom momento para tornar a rotina mais agradável e demonstrar mais afeto aos seus próximos. Cuidado, no entanto, para não agir só por impulso. A atenção deve ser para evitar possíveis falhas de planejamento. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica que lazeres culturais podem ser a pedida deste domingo. Contudo, seja responsável ao planejar despesas, pois a conjunção de Lua e Vênus na área dos prazeres e do social tensiona com Netuno e Saturno. Pode ser um bom momento para valorizar a criatividade em vez de extravagâncias. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu sinaliza a busca de conforto na rotina doméstica e em momentos seletos com pessoas queridas. Se as responsabilidades não estiverem equilibradas – é possível buscar acordos diplomáticos. Aproveite para curtir a intimidade com a pessoa amada. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica que pode ser um bom dia para ter conversas afetuosas e manter uma postura otimista. Cuidado com a idealização excessiva. Busque equilibrar sentimentos e razão nas decisões a dois. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o encontro entre Lua e Vênus indica generosidade e contatos agradáveis, mas cuidado ao lidar com questões materiais. Lembre-se de preservar sua economia e evitar ações impulsivas. Seja generoso, mas não se prejudique. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu sugere um dia com possíveis momentos românticos e prazerosos, graças à conjunção Lua-Vênus. No entanto, vale o alerta para não negligenciar as responsabilidades diárias, já que há uma tensão com Netuno e Saturno. Associe prazer e obrigações de forma equilibrada. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica que a reunião de Lua e Vênus pode favorecer uma maior conexão com suas emoções. Pode ser um bom momento para melhorar a intimidade do casal. No entanto, diante de Netuno e Saturno, é importante respeitar seu próprio tempo e não se apressar em tirar conclusões diante de possíveis inseguranças. Cuide de si mesmo e permita-se um momento de regeneração. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica um domingo com chances de convívio social agradável, graças ao encontro Lua-Vênus. No entanto, evite excessos de exposição pública e atente-se às necessidades da vida íntima. Seja sensato nas escolhas. Capricórnio (22/12 - 19/01)O domingo vai bem para o signo de Capricórnio, que pode encontrar prazer nas tarefas rotineiras e sentir vontade de colaborar com as demandas dos outros graças à Lua e Vênus. Cuide para não absorver as questões externas, preservando seu equilíbrio, já que Netuno e Saturno sugerem cautela. Aquário (20/01 - 18/02)Para você de Aquário, o céu indica que é hora de se permitir prazeres, como uma forma de nutrir a alma. Mas, lembre-se de não descuidar das responsabilidades e rotinas diárias. Metaforicamente, é como comer uma deliciosa sobremesa sem pular o jantar nutritivo para manter a qualidade de vida. O clima é de aproximação emocional em seu relacionamento, com chances de revigorar a esperança na relação. Porém, um toque de realidade e compromisso compartilhado também é necessário. Peixes (19/02 - 20/03)O céu de domingo para o signo de Peixes traz a chance de vivenciar prazeres na área íntima. Há possibilidade de introspecção ou companhias selecionadas para ter um momento tranquilo. Com discrição, evite exposições desnecessárias de suas experiências, atentando-se aos obstáculos de Netuno e Saturno.