Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica um domingo favorável para a sociabilidade e o enriquecimento intelectual por meio de diálogos com os amigos e atividades coletivas. Converse claramente e defenda seus interesses. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, a entrada de Mercúrio na área material amplia a visão difusa dos negócios, indicando um dia interessante para equilibrar as finanças e aprender sobre investimentos. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, este domingo reserva um céu que estimula o pensamento crítico e a boa articulação. Há chance de aproveitar para lançar-se aos estudos e dialogar sobre interesses pessoais. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica uma imersão em si mesmo, com Mercúrio entrando na área de desafios. Pode ser propício avaliar melhorias desejadas e definir metas pessoais. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica um estímulo no interesse por atividades em grupo graças à entrada de Mercúrio na área das amizades, o que pode proporcionar uma troca intelectual enriquecedora. É possível que sua percepção das pessoas se aprofunde, facilitando interações mais sinceras. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, este domingo pode trazer uma perspectiva mais empreendedora, graças à entrada de Mercúrio na área profissional. Troque ideias, busque o aprimoramento profissional e uma melhor organização na sua carreira. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o domingo é de busca por aprimoramento e conhecimento, especialmente com Mercúrio transitando pela área espiritual. Isso traz maturidade e segurança para atingir seus objetivos. As viagens podem trazer enriquecimento intelectual. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica uma fase introspectiva onde questões essenciais para a vida ganham destaque e decisões futuras podem ser tomadas. Atenção à gestão patrimonial pode beneficiar seus projetos. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica possibilidade de aumentar o diálogo e a compreensão nos relacionamentos, com o trânsito de Mercúrio na área oposta. Mesmo com contrastes, a troca de ideias pode ser enriquecedora. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica atenção maior com o cotidiano e saúde, facilitando a gestão de processos diários. Conversar mais com seus conviventes pode ajudar a entender necessidades. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o domingo pode ser ideal para atividades que estimulem a mente. Com Mercúrio na área dos prazeres, valorize sua cultura e fortaleça suas amizades. Os debates on-line ganham força, logo, cuide da qualidade de suas palavras e interações. Peixes (19/02 - 20/03)Com Mercúrio entrando na área familiar, o signo de Peixes pode ter um olhar mais aguçado para as necessidades do lar. Pode ser um bom momento para investir no aperfeiçoamento da rotina doméstica e melhorar os relacionamentos íntimos, com diálogo e negociação.