Áries (21/03 - 19/04)Para os arianos, o céu indica uma oportunidade para reflexões voltadas ao aprimoramento pessoal frente aos desafios. Saiba expressar seus objetivos com clareza. Touro (20/04 - 20/05)No domingo, o céu indica que, para o signo de Touro, pode ser um bom momento para reforçar os ideais coletivos e trabalhar em equipe para projetos comunitários. O momento pede reflexão sobre os desafios superados. Gêmeos (21/05 - 20/06)Podem surgir novas eficiências no trabalho para o signo de Gêmeos devido à sincronia entre intuição e prática. O céu indica que pode ser um bom momento para focar em aprimorar seus processos. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o domingo indica busca por sentido profundo nos acontecimentos, trazendo mais fé e autoconfiança, graças à Lua, Saturno e Netuno na área espiritual. Pode ser um bom momento para aprimorar metas profissionais, com a Lua na área de trabalho em boa relação com Mercúrio. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica um domingo de fortalecimento interior. Pode ser um bom momento para refletir e estabelecer metas para futuras ações. Na área íntima, há chance de maior senso estratégico nos desafios. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica uma fase de solidariedade e união nas parcerias. Este contexto pode expandir seus interesses e é um bom momento para refletir sobre o que precisa ser aprimorado em sua vida. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu sinaliza um domingo propício para estabelecer um cronograma de cuidados com a saúde e bem-estar. Pode ser um bom momento para firmar suas intenções e exercitar disciplina. As interações com Marte e Júpiter são favoráveis. Fique atento às suas relações, já que a Lua indica bons canais de comunicação. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica um domingo de critério e assertividade nas relações sociais e atividades gratificantes, contribuindo para um reforço na imagem pública. Há chance de você precisar organizar a rotina, pois a Lua entra na área das atividades diárias, conectando-se bem com Mercúrio. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o Sagitário neste domingo, o céu sugere empenho com o lar e a família. Adicione atividades intelectuais ao seu dia, com a Lua movimentando a área dos prazeres. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica um bom equilíbrio entre razão e sensibilidade neste domingo. Isso pode favorecer a vida comunicativa e o entendimento dos acontecimentos, além de te ajudar a encarar questões familiares com assertividade. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o cenário astral sugere que pode ser um bom momento para disciplinar e otimizar seus recursos. O céu indica uma busca por segurança material, junto à necessidade de dar praticidade às suas iniciativas. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica que é uma boa hora para reflexões e ações guiadas por um forte senso de identidade. Há possibilidades de concretizar objetivos e a boa gestão financeira se mostra importante agora.