Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica movimentação na área profissional. Devido ao Sol se aproximando de Marte, pode ser um bom momento para encarar desafios com coragem. As conquistas devem ser partilhadas e a ética preservada. Há chance de um maior volume de trabalho, prepare-se. Touro (20/04 - 20/05)O céu indica que o signo de Touro tem chance de expandir seus horizontes com o Sol na área espiritual, fortalecendo a fé e motivando a encarar situações novas com coragem, com a aproximação do Sol a Marte. Recomenda-se ponderar as decisões e avaliar os prós e contras para evitar riscos. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu neste domingo sugere um dia mais voltado ao prazer na vida íntima, além de encorajar atitudes firmes diante de desafios. Os instintos podem surgir com intensidade, assim como as paixões, mas é essencial manter a prudência. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, parcerias podem se tornar fonte de união neste domingo. Porém, a competitividade no ambiente em grupo pode levantar algumas tensões. Valorize a colaboração em direção a objetivos comuns. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica que o dia a dia pode ficar mais dinâmico, o que tende a exigir mais esforço e agilidade. Fique atento para não sobrecarregar-se e desgastar sua saúde. A comunicação e consideração são essenciais para resolver questões amorosas. Virgem (23/08 - 22/09)O céu indica que, para o signo de Virgem, é um bom momento para interações sociais, embora possam surgir alguns conflitos, especialmente com pessoas de temperamento forte. Recorra à diplomacia, mas sem deixar de aproveitar a vida. Libra (23/09 - 22/10)O céu indica que o signo de Libra pode se sentir mais envolvido com a vida doméstica e os afazeres cotidianos. Aproveite esse momento para se aproximar de quem convive com você. Há chance também de sentir-se mais dinâmico e proativo, mas lembre-se de agir com prudência e paciência. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica um domingo mais comunicativo, aberto à troca de ideias e defesa de pontos de vista, com o Sol se aproximando de Marte. Mantenha a diplomacia para evitar conflitos. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica que há chance de expansão na percepção dos seus recursos, e um aumento na habilidade de gerenciá-los, com a aproximação do Sol a Marte na área material. Ponderação em decisões financeiras é recomendada. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o Sol iniciando um novo ciclo indica uma fase de mais impulso. Isso sugerirá maior autoconfiança e ação decisiva em relação às suas ambições. Há chances para coragem, por uma conexão com Marte, mas é bom manter a prudência. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica maior clareza nos desafios, estimulando planos estratégicos frente aos desafios. Mantenha a cautela nos gastos. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o domingo indica oportunidade de se aproximar dos amigos. O céu sugere que é uma fase propícia para mostrar mais seu lado sociável e parceiro, uma chance de se destacar enquanto líder.