Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica um favorável momento de introspecção e resolução de questões que possam estar o limitando emocionalmente. Pode ser um bom momento para colocar o seu bem-estar no topo das prioridades. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica que o carisma e a habilidade em estabelecer parcerias se destacam, unindo-se ao intenso cuidado com o bem estar alheio. Existe chance de haver interessantes trocas culturais. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica um bom momento no trabalho, onde os talentos se complementam e os laços se fortalecem. A saúde e o bem-estar devem ser uma prioridade. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu aponta a chance de um domingo estimulante com a união de Mercúrio e Vênus em sua área social. Há indicações de criatividade na melhoria da sua vida e do trato com outras pessoas. Interações sociais estimulam seu lado intelectual e cultural. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica forte harmonia na área familiar e no dia a dia, fortalecendo o sentido de união. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica que o pensamento otimista será nutrido pela conexão entre Mercúrio e Vênus na área de ideias, trazendo confiança aos processos de comunicação. Há chance de uma postura mais sensata e ponderada ao expressar-se. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, este domingo promete um bom momento na área material. A interação entre Mercúrio e Vênus sugere habilidade na administração das atividades cotidianas, contribuindo para um melhor uso dos recursos e do trabalho, seja ele convencional ou alternativo. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica um fortalecimento da autoimagem e a chance de defender interesses pessoais com grande persuasão. Esteja bem consigo mesmo. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário o encontro de Mercúrio e Vênus indica clareza para lidar com desafios, uma chance de se organizar e alcançar equilíbrio emocional, mesmo com instabilidades. Autoconhecimento pode ser chave nesse momento. Capricórnio (22/12 - 19/01)Signo de Capricórnio, o domingo se mostra auspicioso para você ampliar seu círculo de amizades e estimular trocas intelectuais criativas, graças à conjunção entre Mercúrio e Vênus. Tal tendência pode alcançar sua área profissional positivamente. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica uma fase promissora na área profissional, com chances de fortalecer a reputação e aumentar a autoestima. Fique atento à vantagem de trabalhos em parcerias, que podem impulsionar sua carreira. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, este domingo pode ser um bom momento para buscar autoconhecimento e maturidade nos interesses. Valorize os seus principais valores e vocações ao formar parcerias.