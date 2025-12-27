Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries no domingo, o céu indica chance de sobrecarga com a Lua passando por seu signo em conflito com Marte e Júpiter. Mantenha disciplina para bons resultados. O encontro entre Lua e Mercúrio aponta um bom momento para atenção a planejamentos e teoria de projetos. Touro (20/04 - 20/05)Domingo para signo de Touro indica proximidade de desafios que podem causar desgaste. Atenção à saúde e momento de encarar os obstáculos com o apoio de Lua e Mercúrio. É importante repousar a mente. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica uma chance de dificuldades nas relações sociais e atividades em grupo devido a conflitos de interesse e pessoas defensivas. Pode ser um bom momento para evitar discussões e competições, focando no lazer cultural. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica desafios nas relações e na partilha de obrigações. Seja diplomático e adapte-se sem ceder a pressões. Racionalidade pode ajudar na hora de acordar soluções. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica um domingo de estresse e tensão, com chance de organização e priorização. É um bom momento para avaliar riscos e reduzir danos, evitando centralizar tarefas e procurando se dividir responsabilidades. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica que os interesses particulares podem divergir dos coletivos. Lide com isto com inteligência e argumentos racionais. Vale frear impulsos e optar por ações que se adequem ao seu orçamento. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica possíveis desafios nos relacionamentos, com chance de discussões. É um bom momento para amenizar tensões e reforçar o lado positivo de estar em companhia. Tente ser amigável e aberto a compromissos. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu aponta tensões envolvendo Marte e Júpiter, desafiando seu bom senso e autocontrole. Pode ser um bom momento para focar nas prioridades e estar aberto a ajustes. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o domingo pode trazer momentos de tensão em interações sociais devido a um atrito astral entre a Lua, Marte e Júpiter. Pode ser um bom momento para usar diplomacia e resgatar a harmonia, especialmente nos relacionamentos. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, a tensão entre Lua, Marte e Júpiter hoje pode indicar a necessidade de astúcia para lidar com pessoas dominantes, principalmente no círculo familiar. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica que emoções instáveis podem surgir, afetando a convivência social e pessoal. Aproveite a tensão entre Lua, Marte e Júpiter para promover o diálogo intelectual com amigos. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica possíveis reviravoltas na área material, demandando atenção redobrada. Será importante buscar soluções racionais e não se deixar abalar por frustrações.