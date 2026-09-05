Áries (21/03 - 19/04)A intensidade emocional do signo de Áries pode aumentar, exigindo maturidade para evitar conflitos. É essencial conter impulsos e vaidades nas relações. Evite transformar carências em cobranças. Touro (20/04 - 20/05)O céu para o signo de Touro intensifica a expressão emocional, exigindo cautela ao expor insatisfações. Há chance de sentimentos contidos virem à tona. É bom praticar empatia e compreensão nas relações. Gêmeos (21/05 - 20/06)A proatividade pode impulsionar resultados concretos para o signo de Gêmeos. É importante respeitar interesses coletivos e limites nas relações. Vale ter cautela com excessos ou decisões movidas por prazer imediato. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o poder de ação se eleva, favorecendo iniciativas nas relações. O céu pede prudência para evitar impulsividade e riscos no trabalho. Vale cultivar empatia e sensibilidade com quem se ama. Leão (23/07 - 22/08)O signo de Leão pode enfrentar impaciência diante de desafios, com a intensificação das emoções. Autocontrole e escolha cuidadosa das palavras são importantes nas relações. Menos reatividade favorece a aproximação. Virgem (23/08 - 22/09)O signo de Virgem pode ter interações dinâmicas em grupo, mas atenção aos conflitos. A convivência ganha movimento, porém, quadraturas com Saturno pedem cautela com limites. A tensão com Vênus aconselha moderação nos gastos sociais, evitando desconforto futuro. Libra (23/09 - 22/10)A conjunção Lua-Marte na área do trabalho eleva a disposição para agir no signo de Libra. Vale cuidado com a competitividade nas parcerias, devido às quadraturas com Saturno. É um momento de não deixar desejos próprios se sobreporem às necessidades coletivas. Escorpião (23/10 - 21/11)O signo de Escorpião pode sentir coragem para propor mudanças e viver novas experiências. É importante ter responsabilidade e limites para evitar imprudências, e não deixar que frustrações momentâneas comprometam o otimismo. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, a união de Lua e Marte na área íntima intensifica desejos. É um bom momento para estabelecer limites claros e respeitar o espaço individual, evitando conflitos. Há espaço para cultivar generosidade e empatia nas relações afetivas. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, a conjunção Lua-Marte dinamiza as parcerias e estimula iniciativas. Conflitos na convivência podem surgir, pedindo maturidade e diplomacia. O céu recomenda generosidade na divisão das tarefas diárias. Aquário (20/01 - 18/02)O signo de Aquário terá energia para o dia a dia, com Lua e Marte. É crucial buscar equilíbrio emocional com as tensões de Saturno e Vênus. Seja assertivo, mas preserve a delicadeza na comunicação, especialmente no amor. Peixes (19/02 - 20/03)Interações coletivas podem ser dinâmicas para o signo de Peixes. Vale ter cautela com a competitividade e diferenças de prioridade. É bom preservar a intimidade, evitando expor demais a vida pessoal.