Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu sugere um domingo de reflexões profundas sobre ideias que não estão rendendo bons frutos. A discrição pode ser importante para momentos de ajustes pessoais. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro neste domingo, o céu sinaliza que deverá balançar a vida social e o autocuidado. Há uma boa chance de se beneficiar com atividades introspectivas ou em companhias cuidadosamente escolhidas. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica que diminuir o ritmo de trabalho e equilibrar o descanso pode ser benéfico. Há chances de evoluir no modo como se organiza, ajudando a aliviar o estresse. Câncer (21/06 - 22/07)Signo de Câncer, o céu indica um bom momento para recolher-se e refletir. Com a Lua Minguante na área espiritual e aspectos com Mercúrio, Sol e Urano, amadurecer ideias pode ser uma etapa crucial para trilhar novos caminhos. Pense sobre o que aprendeu recentemente. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica que a Lua Minguante pode deixar o fim de semana propício para momentos prazerosos de reflexão, seja a sós ou em boa companhia. Uma tendência ao isolamento social se mostra mais benéfica para evitar interferências indesejadas. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica uma revisão das parcerias. Considerações sobre aspectos a melhorar e superar nos projetos em conjunto podem ser relevantes. Esteja aberto para acordos. Libra (23/09 - 22/10)O céu aponta para um domingo de descanso e cuidado com a saúde para o signo de Libra. O ritmo de trabalho pode ser menor, com atenção voltada para revisões e ajustes. Se possível, adote uma dieta leve para buscar equilíbrio. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica atração por lazeres introspectivos. Há chance de interações agradáveis com amigos, porém, a preservação da intimidade é necessária. Pequenos mimos podem ser um bom impulsionador de autoestima. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica que, neste domingo, a área familiar pode apresentar desafios a serem superados, mas também oportunidades para aprimorar a rotina. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu deste domingo sugere uma postura mais contemplativa e tranquila na área de comunicação, favorecendo o amadurecimento de ideias. A chance de contato com pessoas confiáveis pode ajudar neste processo. Aquário (20/01 - 18/02)O céu indica que o signo de Aquário pode acertar nas finanças ao buscar alternativas criativas e reduzir gastos desnecessários. Poupar para o futuro é uma boa ideia! Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o domingo é dia de convidar a introspecção com a Lua Minguante. A chance é grande de ponderar sobre aspectos da vida que necessitam revisão. Questões que não acrescentam mais deveriam abrir espaço para novos caminhos.