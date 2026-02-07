Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, a Lua Minguante indica que pode ser um bom momento para reduzir movimentos e gastos, enquanto avalia os eventos recentes e faz os ajustes necessários na sua vida. O céu sugere que ser solidário pode trazer reciprocidade. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica uma postura mais reservada no trato com outras pessoas nesta Lua Minguante. Em conflitos, é bom segurar os impulsos, devido a uma tensão com Sol e Marte. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu sugere um dia propício para reflexões que podem contribuir com sua rotina de trabalho e saúde. Diante de possíveis desafios, mantenha o ânimo. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer nesse domingo, o céu indica um bom momento para aprimorar conexões e aprender com as interações em grupos, graças à Lua Minguante alinhada a Mercúrio e Júpiter. Lidar com desafios com maturidade é aconselhado. Leão (23/07 - 22/08)O céu indica que, neste domingo, signo de Leão, a convivência familiar pode ser tranquila e proporcionar bem-estar. Este pode ser um bom momento para realinhar responsabilidades e evitar o excesso de tarefas. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica uma fase de reflexão na Lua Minguante. A harmonia entre a Lua, Mercúrio e Júpiter sugere um momento propício para organizar pensamentos e se comunicar de forma equilibrada. Evite conflitos, praticando o autocontrole. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o domingo traz a oportunidade de rever as finanças, fazendo ajustes para melhor gerir recursos e evitar desperdícios. O céu indica que é um bom momento para praticar economia criativa. Encare os desafios de cabeça erguida e evite decisões no calor do momento. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica chance de melhoria pessoal e rompimento com o velho, incentivado pela harmonia da Lua Minguante com Mercúrio e Júpiter. Mesmo com obstáculos estressantes, mantenha o otimismo. Sagitário (22/11 - 21/12)O céu de domingo indicam chances para Sagitário de libertar daquilo que dificulta seu desenvolvimento pessoal. Mesmo que seja um processo doloroso, pode ser importante para seus avanços. Em sua vida amorosa, pode ser um bom momento para focar em seu relacionamento. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica uma fase de revisão nos relacionamentos sociais. É uma chance de aprimorar as interações em grupo e refinar as redes de contatos. Aquário (20/01 - 18/02)O céu indica que o signo de Aquário pode precisar reavaliar suas ambições e postura profissional. Ajustes podem ser necessários para trilhar caminhos prósperos. Cuidado com o estresse e abra-se às necessidades do seu envolvimento afetivo. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o domingo aponta para a necessidade de ser prudente na expressão de ideias e argumentos. Diante de possíveis tensões, manter o foco em atividades que te dão prazer pode te ajudar a se sobrepor aos desafios.