Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries neste domingo, o céu sugere que atividades culturais em grupo podem ser fonte de inspiração. A conjunção entre Mercúrio e Júpiter pode favorecer um maior prazer na vida e o cultivo de companhias solidárias. Entretanto, cuidado para não absorver problemas alheios. É um bom momento para compartilhar experiências e fazer planos com quem você gosta. Touro (20/04 - 20/05)Neste domingo, o signo de Touro vai ter a vida doméstica como prioridade, graças à entrada de Mercúrio na área familiar. É um bom momento para aperfeiçoar a rotina e a comunicação com quem convive, especialmente pela conjunção com Júpiter e trígono com Netuno. Porém, é importante dividir responsabilidades, evitando absorver mais do que se pode, por causa da oposição com Plutão. Em relação ao romance, Mercúrio sugere diálogo e ajustes, para harmonizar a relação. Gêmeos (21/05 - 20/06)O céu indica amplificação no diálogo e sinergia interpessoal para o signo de Gêmeos, graças à conjunção de Mercúrio e Júpiter. O momento pode favorecer a compreensão de diferentes perspectivas em convívios próximos. Porém, há chance de conflitos se as conversas se direcionarem para temas delicados. Evite discussões polêmicas. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica uma combinação auspiciosa entre Mercúrio e Júpiter, podendo destacar suas habilidades gerenciais na área financeira e no cotidiano. Você tem chances de inovar com criatividade devido à conexão com Netuno, mas fica a dica: é um bom momento para economizar e lidar com possíveis escassez, conforme sugerido pela posição em relação a Plutão. O cenário favorece diálogos produtivos sobre projetos e finanças, e pede cautela ao assumir compromissos que possam afetar a estabilidade. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica um favorecimento da capacidade comunicativa com Mercúrio cruzando seu signo e se aliando a Júpiter. Pode ser um bom momento para buscar conciliações e fortalecimento de laços afetivos, graças ao trígono com Netuno. Esteja aberto ao entendimento em caso de diferenças, uma vez que Plutão está em oposição. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, este domingo promete desafios administráveis com uma visão racional e altruísta, potencialmente resultando em soluções eficazes. Isso ocorre devido à presença de Mercúrio na área de crise, aliado a Júpiter e Netuno. São desaconselhadas mudanças radicais, mesmo que pareçam sensatas de início. Além disso, a presença de Mercúrio aliada à de Júpiter e Netuno pode estimular conversas profundas, ajudando a superar impasses no relacionamento. Mas cuidado com decisões precipitadas em momentos de instabilidade emocional. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica que as interações sociais podem despertar a criatividade e o altruísmo, graças à entrada de Mercúrio na área das amizades. Desafios coletivos podem ser encarados como uma chance para amadurecer. Ainda, conviver com pessoas que contribuem para a relação pode ser estimulante, transformando desafios em oportunidades de crescimento. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica uma grande chance de progresso profissional e intelectual, tornando este um bom momento para estruturar projetos e ampliar parcerias que compartilhem ideais superiores. No entanto, equilibrar trabalho e responsabilidades familiares pode se tornar um desafio. Há potencial para harmonizar vida amorosa e deveres cotidianos, mas a atenção ao equilíbrio é necessária para não prejudicar a sua intimidade. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica ampliação dos horizontes com a presença de Mercúrio na área espiritual. Pode ser um bom momento para buscar oportunidades ligadas aos seus ideais, já que Mercúrio e Júpiter formam um cenário favorável com Netuno. Contudo, a cautela ao expor suas ambições é recomendada, devido à oposição com Plutão. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica um aprimoramento na habilidade de autoanálise, favorável para delinear estratégias focadas em ideais pessoais. Destaca-se a importância de ser cauteloso com investimentos, especialmente os arriscados. Há chance de um engajamento mais íntimo e fortalecimento da confiança com quem ama, proporcionado pela clara percepção das necessidades emocionais do outro. No entanto, tenha cuidado ao lidar com assuntos financeiros ou patrimoniais compartilhados. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica uma ampliação na capacidade de se comunicar, compreender e chegar a acordos com os outros, graças a uma conjunção favorável entre Mercúrio e Júpiter, mais o trígono com Netuno. Porém, pode ser preciso equilibrar as necessidades pessoais com as do relacionamento. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica que seu senso de organização será aprimorado com Mercúrio entrando na área de rotinas. Isso pode ajudar a melhorar a qualidade do seu dia a dia e do seu trabalho. Aceite os desafios como chances de se autoaperfeiçoar. Dificuldades podem se tornar chances importantes de crescimento.