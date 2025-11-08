Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o céu indica uma expansão positiva na rotina familiar neste domingo. Existe a oportunidade de estabelecer uma comunicação interpessoal mais eficaz e organizar estratégias para enfrentar desafios. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica que o intercâmbio de ideias e ações voltadas para objetivos comuns podem ser animados neste domingo. Grupos e estudos em conjunto têm destaque positivo. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para os geminianos, o céu indica um bom momento para direcionar recursos para oportunidades de crescimento nas suas áreas de interesse. Com a Lua e Júpiter se encontrando, sua generosidade se destaca e sua atuação estratégica ganha força. Câncer (21/06 - 22/07)Signo de Câncer, o céu indica que sua autoconfiança se eleva, trazendo expansão pessoal e ajuda para estruturar ideias e atingir metas. Valorize conversas intelectuais, especialmente com pessoas maduras. Leão (23/07 - 22/08)O céu indica para o signo de Leão um dia propício para amadurecer ideias e superar desafios diários com planejamento e disciplina. Em sua vida afetiva, busque a renovação de seu relacionamento com autenticidade e respeito para evitar desânimos. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem neste domingo, o céu sinaliza que parcerias e comunicação podem levar a um crescimento em grupo, graças aos interesses compartilhados. Essa tendência também é válida para interações online. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, domingo é dia de apostar em estratégias ousadas no trabalho, já que o céu aponta uma ampliação do seu senso de oportunidade. O crescimento não se dá só em ganhos, mas em aprendizado através do contato com contatos estratégicos para seus projetos. Escorpião (23/10 - 21/11)O céu indica expansão para os projetos de vida do signo de Escorpião, pedindo por ideias maduras e metas alcançáveis. É um bom momento para abordar a relação amorosa de maneira direta, mas evitando impulsividade. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica uma ampla busca por prosperidade, favorecendo a otimização de recursos. Suas aspirações podem encontrar apoio prático no lar. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o encontro da Lua com Júpiter indica uma chance de sucesso nas parcerias em relação às iniciativas individuais. A presença próxima de Sol, Saturno e Netuno sugere calor humano e cumplicidade, que podem tornar este período proveitoso. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu em harmonia indica boas oportunidades para aprimorar as rotinas e melhorar os relacionamentos do dia a dia. Na área profissional, pode ser um bom momento para estruturar projetos de curto e longo prazo. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica um domingo prazeroso com potencial para otimismo e expansividade social. Use suas habilidades comunicativas para se conectar com grupos e maturar objetivos em comum.