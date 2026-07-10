Áries (21/03 - 19/04)Para os arianos, o céu indica estímulo na área de comunicação, podendo transformar a percepção em temas de interesse comum. Porém, é fundamental evitar sentimentos negativos ao encarar desafios diários. No amor, há chances de crescimento emocional e maior sensibilidade em relação ao parceiro. Aproveite para mostrar força em situações cotidianas e também ao lado da pessoa amada. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica uma postura proativa na gestão da vida prática, mas recomenda cuidado com gastos financeiros. No amor, aparecem desafios, mas a força de vontade está acentuada para resolver pendências emocionais. Mantenha calma nas dificuldades e boa sorte! Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o sábado indica um aumento na determinação com a presença de Lua, Marte e Urano no seu signo. Pode ser o momento para buscar seus desejos e fortalecer suas ambições, graças ao entendimento com Plutão. Contudo, as tensões em casa podem surgir, então é recomendável evitar ressentimentos quanto a isso. No amor, é um bom momento para se aproximar mais da pessoa amada e lidar com a rotina de forma positiva e atenciosa. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o sábado pode ser um marco de mudanças com situações desafiadoras, e sua determinação e ação se destacam. Trate a gentileza como uma força, mesmo em momentos de pressão. Na vida amorosa, a coragem e sensibilidade podem ser necessárias para lidar com as questões afetivas. Revise seu modo de amar, sem perder a calma diante de situações negativas. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão neste sábado, o céu indica uma elevação na habilidade de interação graças à sincronia entre Lua, Marte e Urano na área de amizades. Isso pode gerar uniões construtivas por objetivos comuns. Ao mesmo tempo, se atente às suas emoções diante de possíveis conflitos, previstos pela tensão com Vênus. Nos assuntos do coração, mantenha um equilíbrio na relação, encarando compromissos amorosos com consciência. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o sábado pode trazer o fortalecimento da capacidade de adaptação no trabalho, graças ao encontro da Lua, Marte e Urano. Há boa chance de aumentar a produtividade com ações inovadoras. Contudo, é importante equilibrar responsabilidades e emoções. No amor, o céu sugere um controle emocional maior. Cuidar da relação é essencial. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica uma chance de tomar consciência em busca de expansão pessoal. Com a Lua, Marte e Urano na área espiritual, pode ser um bom momento para transformações. Evite rompimentos súbitos nas relações. No romance, é recomendado confiar em suas atitudes, mantendo o equilíbrio diante de dificuldades no relacionamento. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica um período de fortalecimento interior e uma decisão de mudar seus hábitos emocionais, a fim de favorecer suas ambições. Convém agir com discrição na vida social. Na vida amorosa, é preciso dedicar mais atenção e carinho ao romance. Sagitário (22/11 - 21/12)No sábado, o signo de Sagitário pode passar por uma transformação através da parceria, devido ao encontro de Lua, Marte e Urano na área dos relacionamentos e a conexão com Plutão. Este é um bom momento para dialogar e identificar parceiros que sejam relevantes. Na vida amorosa, o período pede abordagem objetiva de problemas e foco no amor, diminuindo preocupações. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica um dinamismo maior no cotidiano, com uma forte conexão com pessoas próximas para o bem coletivo. Evite a impaciência, pois pode afetar a harmonia com quem convive. No amor, invista em fortalecer o vínculo afetivo, orientando a pessoa amada a lidar melhor com os desafios diários e não desistir facilmente. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica uma movimentação inovadora no âmbito social. O momento pode trazer mais confiança e disposição para deixar sua marca no mundo, mas cuidado ao expor a vida pessoal fora do seu círculo de confiança. No amor, há chance de demonstrar seus sentimentos de maneira mais clara, valorizando e priorizando a relação. Lembre-se de agir com prudência na convivência a dois. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica dinamismo na gestão do lar com ações inovadoras que ajudam a aproveitar recursos e superar obstáculos. Mantenha a gentileza nos relacionamentos, apesar de possíveis tensões. Amor? Fique alerta com situações complicadas e busque a harmonia para fortalecer a sinceridade entre ambos. Reflita sobre suas atitudes em nome do amor.