Áries (21/03 - 19/04)Para os arianos, o céu indica que é um excelente momento para buscar novas fontes de renda e otimizar recursos de projetos em andamento. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica que pode ser um bom momento para ampliar seus horizontes e buscar novos rumos, graças à Lua Nova em seu signo em harmonia com o Sol e Mercúrio. Investir em estudos e projetos iniciais é uma boa pedida. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o dia traz amplas perspectivas e novas possibilidades. Com a Lua Nova na área de crise e seu encontro com Sol e Mercúrio, é um bom momento para superar velhos padrões e desafios. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer neste sábado, o céu indica uma alta na socialização e possibilidade de formação de parcerias. Há chances de trocas valiosas de experiências e ideias. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica um aumento na produtividade intelectual, possibilitando avanços nos projetos recentes e oportunidades para cursos e capacitação. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o sábado pode ser um bom momento para expandir as perspectivas de vida. O céu indica que valorizar situações que combinam conhecimento e lazer em grupo traz satisfação. Viagens são indicadas. Libra (23/09 - 22/10)O céu indica boas vibrações na casa e nas relações do dia a dia para o signo de Libra, graças à Lua Nova, Sol e Mercúrio na área íntima. Aproveite para melhorar a rotina com seus conviventes e trazer mais qualidade ao cotidiano. Escorpião (23/10 - 21/11)O céu sinaliza um aumento de conexões para o signo de Escorpião neste sábado, especialmente na área de relações. Esta pode ser uma ótima oportunidade para fazer propostas que otimizem a rotina e projetos profissionais, e cursos em grupo são bem-vindos. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica que é um bom momento para investir na vida prática e adotar hábitos saudáveis. A situação também sugere possibilidade de dinamismo e prosperidade na rotina diária. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica que você pode estar mais aberto e generoso, se beneficiando das interações sociais e online. Há chance de sua companhia ser bastante procurada. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica uma fase de iniciativas na área familiar, com chance de melhoria na vida doméstica e nas relações próximas, superando possíveis desafios com otimismo. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o sábado mostra chance de estreitamento dos laços em relações pessoais e parcerias. A Lua Nova na área das ideias, aliada ao Sol e a Mercúrio, sinaliza um momento mentalmente estimulante, com trocas interessantes.