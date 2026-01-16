Áries (21/03 - 19/04)No sábado, o céu aponta um desejo de compartilhar experiências com quem você estima, áries. Isso se deve a Vênus na décima primeira área zodiacal, que favorece a generosidade e o companheirismo em suas amizades. Mas, cuidado com critérios e seletividade, alerta o encontro com Plutão. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu indica um dia positivo para desempenho profissional, com chance do talento criativo se sobressair, e inteligência emocional como forte aliada. Também pode ser um bom momento para lidar com desafios, evitando cobiça e competitividade acirrada. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica um sábado de grandes percepções e delicadezas. Há chance de se encantar com atividades culturais e apreciar a beleza ao redor. A interação com Plutão pode te deixar mais refinado. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, este sábado pode trazer possibilidades que instigam a criatividade. Esteja pronto para coisas novas, mas lembre-se de avaliar cuidadosamente as situações, evitando impulsos que alimentam o ego. Leão (23/07 - 22/08)Signo de Leão, o sábado indica momento propício para estreitar relacionamentos, sobretudo com quem você admira e tem afeto. A presença de Vênus pode ampliar a conexão e tornar a convivência mais íntima e prazerosa. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um período harmonioso no trabalho em grupo, com o ingresso de Vênus em sua área de serviço. A conjunção com Plutão sugere um alcance poderoso também na vida familiar e nos estudos. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica uma alta no prazer e na simpatia, com Vênus favorecendo a sedução. Pode ser um bom momento para conquistas singulares, já que este planeta une forças com Plutão. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica um sábado de proximidade e carinho com a família, favorecendo a cumplicidade com os que ama. Aproveite para valorizar o convívio com pequenos gestos e prazeres cotidianos. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica um sábado mais dinâmico socialmente, graças ao seu carisma elevado proporcionado por Vênus na terceira área zodiacal. O potencial criativo ganha destaque, trazendo originalidade às iniciativas e encantando as pessoas. Use sua atração pessoal com sabedoria, pois Vênus se encontra com Plutão. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, há chance de refinamento nas aquisições, mas se atente para evitar extravagâncias e complicações financeiras. Invista conscientemente em experiências prazerosas e utilize a criatividade para equilibrar seu orçamento. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o céu indica um aumento de sua sensualidade e magnetismo pessoal, com sua personalidade brilhando. Pode ser um bom momento para cuidar dos interesses pessoais. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica uma fase de sensibilidade aflorada e chances de canalizar os sentimentos em processos criativos.