Áries (21/03 - 19/04)Para quem é de Áries, o céu indica um sábado de enfrentamento de problemas recorrentes, que podem causar insatisfação. Uma dica é usar sua criatividade para achar soluções práticas e otimizar seu dia-a-dia. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o céu sinaliza desafios em grupo que podem acender um lado mais crítico, criando ressentimentos duradouros. Todavia, é essencial preservar a autoestima com gentileza e prazeres, já que a Lua forma um sextil com Júpiter e Marte. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica cansaço mental devido às muitas obrigações. Dia de dedicar momentos para atividades divertidas, equilibrando assim o trabalho e lazer. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica dilemas existenciais e desafios sem solução imediata. Evite especulações e relaxe a mente com atividades prazerosas entre amigos. emocionalmente equilibrado. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu deste sábado indica necessidade de disciplina em assuntos financeiros para evitar prejuízos. É um bom momento para adotar ações inovadoras e sustentáveis no dia a dia, o que pode trazer satisfação em suas vocações. Virgem (23/08 - 22/09)Ótimo dia para o signo de Virgem! Mesmo com as pessoas ao redor parecendo reservadas e críticas, não deixe que isso interfira na sua busca por extroversão e alegria. Se permita se afastar do convívio forçado e busque coisas que te deixem feliz. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, questões do dia a dia podem causar desconforto por conta da Lua em oposição a Saturno na área de rotinas e crises. Tente aliviar as responsabilidades e priorize conforto emocional, como sinaliza a Lua em harmonia com Júpiter e Marte. Escorpião (23/10 - 21/11)Signo de Escorpião, neste sábado, o céu indica que a discordância de ideias nas suas redes pode estremecer relações. A oposição Lua-Saturno valoriza a cortesia e empatia. Sagitário (22/11 - 21/12)Para quem é de Sagitário, o céu indica a necessidade de equilibrar trabalho e momentos de descanso, prevenindo ansiedade e discordâncias em família. Incorpore prazeres na rotina, para seu bem-estar. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o sábado sugere a busca por diplomacia nos diálogos, pois críticas podem complicar as relações. Conviver com descontração é uma boa aposta, conforme apontam Lua, Júpiter e Marte. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, desafios financeiros pedem atenção. O céu indica oportunidade para medidas preventivas em casa. Evite novas compras e otimize o que já tem, pois há chance de economia. Peixes (19/02 - 20/03)Piscianos, o céu indica que dilemas em suas relações podem balançar a confiança construída, mas não deixe desagrados pessoais tomarem conta. Cortesia e flexibilidade são suas melhores aliadas hoje.