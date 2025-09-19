Áries (21/03 - 19/04)As relações cotidianas se beneficiam do encontro entre Sol e Lua no setor das rotinas, o que favorece ações colaborativas na gestão dos afazeres do dia a dia. Apesar desse engajamento coletivo ter seu lado positivo, a tensão promovida por Saturno no setor de crise alerta para a importância de equilibrar trabalho e descanso, a fim de evitar desgastes. Touro (20/04 - 20/05)Sol e Lua no setor social lhe despertam simpatia e generosidade, conferindo-lhe maior visibilidade perante grupos, ao mesmo tempo em que lhe predispõem a usufruir dos prazeres da vida. Mas o bem-estar também depende da qualidade das companhias, como alerta a Saturno na área de amizades. Gêmeos (21/05 - 20/06)Sol e Lua se encontram na área familiar, sugerindo um período harmonioso na interação com seus conviventes, em meio à renovação dos vínculos íntimos e de confiança. Cerque-se de apoio emocional, importante para enfrentar demandas complexas apontadas na tensão trazida por Saturno. Câncer (21/06 - 22/07)A Lua encontra o Sol na área comunicativa, deixando-lhe mais receptiva a lidar com o fluxo de informações e novidades que lhe circundam, bem como lhe trazendo equilíbrio emocional para encarar eventuais contrastes pessoais. Procure amadurecer seus argumentos antes de iniciar debates. Leão (23/07 - 22/08)O encontro entre Sol e Lua na área financeira desperta seu lado generoso e suas habilidades criativas na gestão dos recursos materiais, embora Saturno alerte para a importância de disciplinar os gastos para evitar endividamento a longo prazo. Quaisquer ações relacionadas ao patrimônio pedem análises apuradas. Virgem (23/08 - 22/09)Incidindo sobre seu signo, o encontro entre Sol e Lua desperta equilíbrio emocional, essencial para lidar com eventuais desafios de relacionamento. Um entorno exigente e crítico pode lhe deixar sob pressão, por isso cultivar serenidade é de grande importância. Libra (23/09 - 22/10)O encontro entre Sol e Lua na área de crise lhe deixa confiante frente aos desafios, mas evite tomar decisões sem o devido amadurecimento, pois o sucesso das iniciativas depende de estratégias pré-definidas. Encare as adversidades sob o viés da transformação pessoal, procurando se libertar do que não lhe serve mais. Escorpião (23/10 - 21/11)O setor das amizades recebe o encontro entre Sol e Lua, despertando seu lado acolhedor, empático e generoso, e lhe rendendo uma companhia das mais desejadas. No entanto, convém ser criteriosa na exposição social, a fim de evitar contatos abusivos e preservar sua individualidade. Sagitário (22/11 - 21/12)Sol e Lua canalizam suas energias em favor da sua capacidade de trabalho, deixando-lhe mais disposta a encarar os afazeres e a melhorar a gestão do dia a dia. Tenha cuidado para não absorver responsabilidades em excesso, sabendo dividi-las com o entorno. Capricórnio (22/12 - 19/01)A autoconfiança se eleva frente ao encontro Sol e Lua na área espiritual, guiando-lhe rumo à concretização de ações importantes para sua qualidade de vida. A fase é igualmente positiva para os estudos, embora Saturno alerte para a importância de não se sobrecarregar mentalmente e prevenir o estresse. Aquário (20/01 - 18/02)As energias de Sol e Lua no setor íntimo lhe sensibilizam frente às necessidades dos relacionamentos pessoais, levando-lhe a oferecer suporte emocional e material àqueles que ama. Convém disciplinar as finanças em tais ocasiões, visto que Saturno adverte quanto ao risco de excessos. Peixes (19/02 - 20/03)Os relacionamentos pessoais lhe atraem nessa fase, levando-lhe a se dedicar às pessoas queridas. Entretanto, há uma tendência a se envolver excessivamente nos problemas dos outros, conforme alerta Saturno, e convém estabelecer limites.