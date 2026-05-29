Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o sábado é de introspecção, com chance de reflexões sobre ideais de vida na área espiritual. Porém, evite focar em assuntos além do seu controle. Touro (20/04 - 20/05)Para o signo de Touro, o sábado é uma indicação de contenção nos gastos financeiros, pois a Lua Cheia sugere impulsos consumistas. É bom avaliar se suas ações refletem suas necessidades reais antes de tomar decisões importantes. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica desequilíbrio entre expectativas e realidade nos relacionamentos neste sábado. Respeitar o espaço e a intimidade alheios pode ajudar a lidar com este impasse. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica um contraste entre deveres do cotidiano e a necessidade de se resguardar emocionalmente. Tente equilibrar sua energia, impondo limites saudáveis ao trabalho e não negligenciando o descanso. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu aponta a chance de desequilíbrio nas relações sociais. Possível clima de conflito nos grupos, então é importante saber compartilhar o protagonismo. Virgem (23/08 - 22/09)O céu indica equilíbrio para o signo de Virgem, entre vida pessoal e profissional, com a Lua Cheia na área familiar e Sol e Urano na área do trabalho. Os momentos de descanso e as responsabilidades podem ser pontos de atenção. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o sábado acena com desafios na comunicação devido à postura individualista. Buscar equilíbrio nas conversas pode ser a chave para o sucesso. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica que preservar o equilíbrio financeiro é crucial, ponderando em vez de seguir desejos imediatos. Sagitário (22/11 - 21/12)Para o signo de Sagitário, o céu indica um sábado de expressão emocional intensa com a Lua Cheia presente. Há chances de desafios na área de relacionamentos, com a necessidade de equilibrar interesses pessoais e do outro. Capricórnio (22/12 - 19/01)Para o signo de Capricórnio, o céu indica desafios que podem levá-lo a um intenso estado emocional. Tente diminuir a carga de trabalho e reservar momentos para cuidar de si mesmo. Aquário (20/01 - 18/02)Para o signo de Aquário, o sábado indica contrastes em sua área social. Aja de forma flexível e conciliadora, mantendo respeito em suas relações. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes neste sábado, o céu indica que há uma grande chance de entusiasmo no trabalho com a Lua Cheia na área profissional. Contudo, pode haver frustração se as expectativas não forem moderadas.