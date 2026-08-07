Áries (21/03 - 19/04)Para o signo de Áries, o encontro entre Lua e Marte sinaliza um bom momento para expandir a percepção e ver questões importantes de pontos de vista diferentes. Esse cenário pode favorecer estudos e atividades intelectuais. Touro (20/04 - 20/05)Com a união de Lua e Marte, o signo de Touro tem a possibilidade de vivenciar um olhar dinâmico para a gestão de recursos, apostando em abordagens criativas e ousadas na rotina profissional e pessoal. Todavia, atente-se para não tomar decisões sem um bom suporte financeiro. Gêmeos (21/05 - 20/06)Para o signo de Gêmeos, o céu indica coragem e ousadia com a união de Lua e Marte. Há chance de um momento expansivo e criativo, porém é importante avaliar os riscos. Câncer (21/06 - 22/07)Para o signo de Câncer, o céu indica um aumento de confiança para lidar com desafios, graças à união entre Lua e Marte na área de crise. Sua força de vontade se intensifica, favorecendo a superação. Leão (23/07 - 22/08)Para o signo de Leão, o céu indica união entre Lua e Marte que favorece aprendizado e fortalecimento das parcerias. Seja atento às novidades, avalie suas repercussões. Virgem (23/08 - 22/09)Para o signo de Virgem, o céu indica um sábado produtivo. A energia de Lua e Marte pode trazer dinamismo e destaque na sua área profissional, facilitando cumprimento de prazos e podendo abrir portas para sua carreira. Libra (23/09 - 22/10)Para o signo de Libra, o céu indica um elevado senso de autoconfiança neste sábado. Pode ser um bom momento para ações ousadas alinhadas com seus valores pessoais. Explore novas experiências que ofereçam diferentes visões de mundo. Escorpião (23/10 - 21/11)Para o signo de Escorpião, o céu indica fortalecimento interno e um bom momento para aprimorar estratégias e enfrentar desafios. Novas abordagens podem aparecer na gestão de patrimônio, mas com cautela para minimizar riscos. Sagitário (22/11 - 21/12)No sábado, o céu indica união e fraternidade para quem é do signo de Sagitário. A combinação de Lua e Marte promove a chance de articulação em grupo, e suas parcerias podem se destacar. Capricórnio (22/12 - 19/01)Signo de Capricórnio, o céu indica que pode ser um bom momento para encarar as tarefas do dia a dia de maneira mais dinâmica. Há chance de aprimorar a rotina do casal e torná-la mais leve com a combinação Lua e Marte. Avalie rotinas e responsabilidades para maior eficiência. Aquário (20/01 - 18/02)Signo de Aquário, sábado pode ser divertido e propício para uniões. O encontro entre Lua e Marte aponta momentos agradáveis em grupo, com potencial para fortalecer laços emocionais. Peixes (19/02 - 20/03)Para o signo de Peixes, o céu indica uma tendência para uma gestão mais ativa da vida doméstica. Há chance de melhorar a rotina de casa e empregar recursos de forma eficiente.