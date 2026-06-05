A Mineração Bom Jesus (MBJ) comunica o recolhimento voluntário e preventivo do produto abaixo identificado:\nProduto: Água Mineral Natural Crystal 500 ml sem gás\nLote: P 200126 (leia-se na embalagem LZ1 VAL 200127 3 P 200126)\nValidade: 20/01/2027\nO lote, envasado em janeiro, possui distribuição restrita e foi comercializado apenas no Distrito Federal, em municípios específicos do Tocantins (Arraias, Combinado e Novo Alegre), de Goiás (Águas Lindas de Goiás, Luziânia, Novo Gama, Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental, Santo Antônio do Descoberto, Planaltina de Goiás e Cristalina, Formosa, Campos Belos, Alexânia, Abadiânia e Catalão) e nas cidades de Sorocaba, Itapetininga, Itu, São Roque e Tatuí (SP). Durante ação de fiscalização da Vigilância Sanitária, em março, foi identificada a presença de Pseudomonas aeruginosa em uma amostra coletada em um ponto de venda específico localizado no Distrito Federal. Desde a notificação, foram realizadas análises em mais de 300 amostras no processo e nos produtos, todas com resultados negativos para quaisquer microrganismos indicadores de contaminação.